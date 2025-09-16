На 16 септември е роден Ник Джонас. Той става известен като един от трите братя в поп-групата „Jonas Brothers“.

Хороскопът на Алена за деня, в който е роден Ник Джонас. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Постарайте се да не създавате напрежение в семейството заради ставащото на вашето работно място. Сексуалните ви отношения са нехармонични, затова и днес не се надявайте на сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Не изневерявайте, за да си спестите проблеми в личния живот, които вашите интимни партньори с нищо не са заслужили. Не сте доволни от сексуалните си отношения, но вината явно е и във вашето поведение и опити да търсите емоции извън семейството.

БЛИЗНАЦИ

Не допускайте професионалните ви стремежи да вредят на личния ви живот, защото от вас, жените, зависи неговата стабилност. Сексуалните ви отношения са поохладнели. Вземете мерки, за да не страдате.

РАК

Не давайте обещания за заеми на непознати хора или роднини само, за да блеснете. Със сигурност ще загубите парите си. Вечерта очаквайте разправия в семейството си. Отдалечили сте с ината си брачния си партньор. Приберете се и изяснете причината, поднесете извиненията си, за да не се лишите от сексуалните удоволствия.

ЛЪВ

Откажете гостуване при приятелки, ако живеят в далечен квартал и са ви поканили на женско парти, но сте сами и може да се наложи късно прибиране по непознати тъмни улици. Останете си у дома с любимите си хора. Пригответе вечеря и след това се отдайте на сексуални удоволствия.

ДЕВА

Следобед не е изключено да се влюбите и да изоставите професионалните си задължения. Не ви съветвам да го правите. Избягвайте запознанствата. Ако сте семейни, мили дами, не изневерявайте.

ВЕЗНИ

Вечерта ще ви изненадат с романтична обстановка и приятни разговори, а също така и с готова вечеря, въпреки че не е типично за партньора ви да се занимава с готвене. Сексуалните удоволствия ще ви помогнат да се освободите от лошото си настроение.

СКОРПИОН

Работете спокойно, заредени с увереност в силите и възможностите си. Вечерта си дайте заслужена почивка в компанията на любимия. Споделете радостните събития от ден и се отдайте на романтични мигове и сексуални наслади.

СТРЕЛЕЦ

Вечерта бъдете щедри, скъпи дами. Не се притеснявайте да покажете чувствата, които изпитвате към близките и партньора си. Само ако сте искрени имате възможност да изживеете незабравими романтични мигове.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Вечерта не надавайте ухо на клюките, разпространявани от съседите ви, която целят да засегнат женското ви его и да ви наранят. Със сигурност искат да ви настроят срещу интимната ви половинка и да съсипят сексуалният ви живот.

ВОДОЛЕЙ

Коригирайте поведението си спрямо вашите близките, скъпи жени. Новите запознанства ще ви разочароват. Не разчитайте на късмета си, ако търсите своята половинка. Удовлетворяващия секс не е гаранция за чувства.

РИБИ

В личния живот не са изключени проблеми заради липсата на хармония в отношенията ви. Депресирани сте от невъзможност да постигнете хармония в сексуалния си живот, но причината със сигурност не е във вас, а по-скоро е във вашия партньор.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK