На 16 октомври 2025 г. звездите обещават ден на кристална яснота и ни помага да изразим мислите си откровено и прецизно. Енергията подкрепя изчистване на недоразумения и начало на нова глава на взаимоотношения и самоосъзнаване.

Хороскопът на Алена за 16 октомври 2025 г.

ОВЕН

В личният ви живот са възможни конфликти, последвани от рязка промяна в отношенията. Сексуалният ви живот не е хармоничен. Откажете се от намерението да се отдадете на сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Предпазвайте се от проблеми с брачния партньор. Не реагирайте агресивно на упреците му, че сте отсъствали от дома си през целя ден. Вечерта се постарайте да забравите за разправията и се отдайте на приятни сексуални мигове.

БЛИЗНАЦИ

Не допускайте разправия сутринта, само защото сте разговаряли по телефона и партньора ви не е дочул с кого и какво приказвате. Вечерта се отдайте на чувствата си и на приятни сексуални удоволствия.

РАК

До обед не е благоприятно общуване с роднини. Не противоречете, не говорете на висок тон и избягвате обидните изказвания. Не уговаряйте романтични срещи, защото последствията могат да са неочаквани. Сексът няма да ви достави удоволствие.

ЛЪВ

Струва ви се, че е настъпила нова криза в отношенията с близките ви хора, но това не отговаря на реалността. Не се притеснявайте от проблеми с интимната половинка, която ще ви посрещне с романтична вечеря и желание за сексуални удоволствия.

ДЕВА

Вечерта ще се радвате на приятна вест от далече. Отношенията в семейството ви се нормализират. Сексуалният ви живот изисква да сте в добро настроение, за да не отдалечите отново любимите си хора.

ВЕЗНИ

Несемейните ще срещнат подходящия партньор, но за пореден път ще прекалят с претенциите си, които могат да съсипят веднага запознанството. Не се надявайте на хармонични сексуални отношения, ако сте изневерили и са ви разкрили.

СКОРПИОН

Не се впускайте в любовни връзки, за да не страдате след като настъпи моментът на истината и разочарованието се стовари над главите ви. Сексуалните удоволствия с непознати партньори, предизвикани от желанието ви да доказвате своята уникалност, ще ви донесат сериозни проблеми.

СТРЕЛЕЦ

Не създавайте проблеми и в отношенията с близките си. Намерението ви да им докажете, че сте господарите в дома си ще ги дистанцира. Сексът няма да ви достави наслада, дори и ако сте си мечтали през целия ден за интимните мигове.



КОЗИРОГ

Откажете се от романтични срещи, защото е възможна проява на ревност, проблеми в личните отношения и разправии. Вашето провокативно отношение към любимите ви и сексът с ваша стара любов, ще раздразни близките ви и ще се развихри скандал.

ВОДОЛЕЙ

Семейните жени могат да се отдадат на чувствата си и да пътуват с любимите си хора. Несемейните да внимават със запознанствата. Ако не сте опознали добре новите си партньори, сексът може да ви разочарова.

РИБИ

Подгответе се мили дами, че новото романтично увлечение ще е разочароващо. По-добре се дистанцирайте веднага. Сексуалните ви отношения с новите партньори са привидно хармонични, но се чувствате наранени и обидени от несъобразяването с вашите желания.

