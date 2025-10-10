10 октомври 2025 г. носи прилив на решителност и ясни идеи. Приключете един висящ ангажимент и подредете графика си така, че да освободите ресурс за нов старт.

Хороскопът на Алена за 10 октомври 2025 г. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

На несемейните жени Съдбата дава шанс да създадат хармонично семейство. На семейните, които нямат деца напомня, че е време да помислят за потомство. Прибързаните бракове или сексуални контакти не са желателни.

ТЕЛЕЦ

Вашата безпричинна чувствителност по отношение на любимите ви хора е повод да се съмнявате в тяхната вярност. Не ревнувайте. Не се опитвайте да правите агресивен секс с партньорите си, само защото искате да си отмъстите.

БЛИЗНАЦИ

Не бягайте от нови запознанства, които могат да се превърнат за несемейните жени в романтична връзка. Семейните жени да не изневеряват. Могат да се отдадат на сексуални наслади, но останалите да преценят дали са сигурни в чувствата си.

РАК

Не отказвайте съвети от роднини, мили жени. Следобедът предлага нови запознанства и романтични увлечения. Ако не сте семейни, ще изживеете незабравими сексуални мигове, но само ако сте уверени, че чувствата ви са споделени.

ЛЪВ

Очаквайте нови запознанства и неочаквани романтични приключения. Семейните жени да не изневеряват. Сексът ще ви зареди със сили и добро настроение. Не го пропускайте заради ината си.

ДЕВА

Ще изживеете неочаквано романтично приключение, мили дами, но трябва да внимавате с контактите и новите запознанства. Нямате желание за секс, а и ако ще се развеждате той е недопустим с досегашните ви партньори.

ВЕЗНИ

Ще се радвате на неочаквани, но желани романтични приключения, които могат да се превърнат за несемейните жени в стабилна връзка. Семейните жени, които все още нямат деца могат да се отдадат на сексуални удоволствия, но и да очакват зачеване на дете.

СКОРПИОН

Ревността създава сериозни недоразумения в личните ви отношения. Не опитвайте да измъкнете от любимите си признание, че са ви изневерили. Сексуалните удоволствия могат да премахнат недоразуменията в семейството ви. Не ги пропускайте.

СТРЕЛЕЦ

Избегнете влошаване на семейните отношения. Не прекалявайте с претенциите към любимите си хора, за да не ги отблъснете. Подгответе приятна романтична вечеря и се отдайте на желан и от двама ви секс.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Несемейните жени, които са срещнали подходящ партньор, могат да сключат брак. Възстановете хармонията в семейните отношения. Сексуалните ви отношения не са желани и от двама ви, затова и се чувствате нещастни и незадоволени. Открийте причината.

ВОДОЛЕЙ

В семейството ще разрешавате проблеми свързани с децата. След напрежението през деня бъдете инициатори и заведете любимите си на ресторант или си създайте уютна обстановка у дома, за да се насладите на чувствата си.

РИБИ

Проблемите в семейството ви идват от вашата непрекъсната заетост. Ако не сте се прибрали навреме, не се надявайте на романтични мигове и сексуални наслади.

