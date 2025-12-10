Енергията на 10 декември 2025 г. е огнена и подканваща. Ако последвате вътрешния си импулс, можете да постигнете пробив, който дълго сте чакали.

Хороскопът на Алена за 10 декември 2025 г. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Семейни проблеми са причината да реагирате емоционално. Ако успеете да надмогнете гнева си, бързо ще се справите с ината на близките си и ще стабилизирате отношенията си. Дори и ако се чувствате засегнати, не се лишавайте от интимните мигове и невероятния секс.

ТЕЛЕЦ

Вечерта няма да избегнете конфликт с близките си, заради невъзможност да ви разберат и да се съобразят с професионалните ви задължения, изискващи цялото ви внимание. Ако не пропуснете секса, ще сте доволни и заредени със сили, но това зависи от вашето настроение и желание.

БЛИЗНАЦИ

В личния ви живот съществува крехка хармония, която може да бъде разрушена за миг, с една дума или импулсивно действие от ваша страна. От вашето поведение зависи дали ще се отдадете на романтични мигове и сексуални удоволствия или ще предпочетете и днес да се цупите заради вчерашната разправия.

РАК

Следобедът ще ви поднесе запознанства и романтични увлечения, но късметът не е с вас, скъпи дами. Не изневерявайте дори и само с невинен флирт, защото рискувате да се лишите от интимните мигове с любимите си хора.

ЛЪВ

Очаквайте нови запознанства и неочаквани романтични приключения, скъпи жени. Предпазливостта при сближаването е задължителна, за да си спестите разочарованията. Мечтаете за романтични мигове и сексуални наслади заради проблеми във вашия интимен живот, които ви лишават от тях. Може да вземете решение за раздяла.

ДЕВА

Неочаквано романтично приключение е причината да се почувствате обичани и желани, но въпреки това бъдете предпазливи със запознанствата, за да избегнете разочарования. Настроение сте за интимни мигове и сексуални удоволствия. Не ги пропускайте и бъдете нежни в леглото.

ВЕЗНИ

Ще изживеете неочаквани, но желани, романтични приключения, уви, някои от тях свързани и с изневяра. Когато се приберете у дома клюката ще е достигнала до вашия партньор и скандалът, лишаващ ви от секс, е неизбежен.

СКОРПИОН

Вечерта очаквайте гости, които може да останат да нощуват в дома ви, но този факт не бива да ви изнервя. Ще се ядосате заради невъзможността спокойно да се отдадете на сексуални наслади.

СТРЕЛЕЦ

Следобед ви очакват запознанства, които ще поставят началото на романтично увлечение. Личните ви отношения са привидно стабилни, но въпреки това рискувате да си създадете проблеми.

КОЗИРОГ

Близките ви са очаровани от предложението да ги заведете на ресторант, без компания, само семейството ви, след натоварения празничен маратон. След приятните мигове и интимни разговори се отдайте на сексуални наслади.

ВОДОЛЕЙ

В семейството ви ще се наложи да разрешавате проблеми свързани с децата, които незнайно защо отлагахте. Брачната ви половинка може да ви изненада, че очаквате още едно дете. Поздравете я подобаващо и ако тя има желание не се лишавайте от сексуалните удоволствия.

РИБИ

Не е изключено да сте изпълнени с недоверие към брачния си партньор заради нещо казано, но недоказано. Недоверието ще навреди на отношенията ви. Сексуалните удоволствия ще ви се разминат, ако сте си позволили да споделите съмненията си с любимия си.

