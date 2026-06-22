Често свързваме първите срещи с тревожност и стрес, защото запознанството с нови хора и отварянето към тях може да бъде обезсърчително, особено ако нито една от срещите не води до нещо по-сериозно. Психологът д-р Рокси Зараби споделя пред изданието Vice, че има четири прости, но ключови признака, които показват, че човекът, с когото се срещате, може да е подходящ партньор за връзка.

Ето кои са те:

Задава правилните въпроси

В съвременната култура на запознанства, оформена отчасти от риалити телевизията, разговорите често се свеждат до повърхностни или сексуални въпроси. Но ако партньорът ви се интересува повече от любимата ви секс поза, отколкото от вашите надежди и мечти за живота, това може да е знак, че си губите времето.

Ако проявяват истински интерес към вашите страсти и цели, това е добър знак.

„Ако някой ви задава въпроси за вашия живот, вашите интереси, какво ви мотивира и какво ви носи радост, това може да означава, че търси сериозна връзка и иска да ви опознае по-добре", обяснява клиничният психолог д-р Рокси Зараби.

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Присъства напълно в разговора

Заслужавате партньор, който е фокусиран върху вас и разговора, а не някой, който е разсеян или отвлечен, което лесно може да се забележи на първа среща.

„Когато са напълно присъстващи, това показва, че са ангажирани и обръщат внимание", казва д-р Зараби. „Те може да оставят телефона си или да ви предупредят предварително, ако очакват важно съобщение, но през повечето време фокусът ще бъде върху вас. Пълното присъствие може да е добър знак, че ценят времето, което прекарват с вас."

Уважава вашите граници

Уважението е една от най-основните ценности, които трябва да търсите в партньора си, а първата среща е идеална възможност за това. Всеки има различни граници и начинът, по който другият човек реагира на тях, говори много за характера на този човек. Например, ако кажете на някого, че не ви е удобно да отидете в апартамента му на първа среща, защото все още е непознат, и той реагира зле или започне да ви игнорира, очевидно сте избегнали потенциално неудобна или опасна ситуация.

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От друга страна, ако човекът с готовност се съгласи на видео разговор преди лична среща, това създава основа на уважение и безопасност. Поставянето на граници е чудесен тест за това дали някой ще ви уважава във връзката.

„Ако кажете, че трябва да се приберете, защото сте се събудили рано или че не искате друго питие, и човекът не възрази или не се опита да ви убеди да останете по-дълго, това показва уважение към чувствата ви и е добър знак, че ще уважава границите ви в бъдеще", посочва д-р Зараби.

Добър/ра е към останалите

Повечето хора ще бъдат мили към някого, към когото са привлечени, но не всеки ще прояви същата доброта към непознати. За да прецените дали един човек наистина е този, за когото се представя, обърнете внимание на това как се отнася към хората около себе си.

„По време на първа среща обикновено имате възможност да видите как човек се държи със сервитьори, минувачи и други, в зависимост от това къде се намирате", казва д-р Зараби.