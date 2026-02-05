Тази година е време бобът да стане звездата в менюто ви! И макар че той е известен с високото си съдържание на растителни протеини, той предлага и редица други ползи за здравето, което е причината диетолозите да наричат 2026 г. „Годината на боба“.

Митове за боба

Въпреки голямата му популярност у нас, бобът не винаги е бил безспорно здравословен избор. „Има много шум около това, че бобът съдържа токсични химикали, наричани антинутриенти“, обяснява Елизабет Хъгинс, регистриран диетолог-нутриционист. „Тези съединения могат да попречат на усвояването на хранителни вещества, ако се консумират сурови.“

Но правилното накисване, изплакване и готвене на боба ефективно намаляват или унищожават тези вещества, като оставят на преден план впечатляващия му хранителен профил.

Ползи

Бобът съдържа не само протеини, но и фибри, които поддържат ситостта, стабилните нива на кръвната захар и здравето на червата.

„Фибрите разтягат стомаха, което ви кара да се чувствате сити и удовлетворени около 20 минути след хранене. Те също така подпомагат нивата на хормона на ситост“, казва Отъм Бейтс, сертифициран клиничен диетолог и автор на книги за здраве.

Редовната консумация на боб е свързана с:

по-ниски нива на LDL холестерол (т.нар. „лош“ холестерол)

подобрено храносмилане

намален риск от хронични заболявания като диабет тип 2 и сърдечни заболявания

Освен това бобът е богат на фолат, мед, желязо, магнезий, калий и фитохимикали, които подпомагат намаляването на възпалението и дълголетието. „Всъщност, той се смята за храна номер едно за дълголетие в света. Населението, което живее най-дълго, яде боб ежедневно“, добавя Бейтс.

Зрял или консервиран – кой боб да изберете?

Зрелият боб е естествено с ниско съдържание на натрий и дава пълен контрол върху съставките, но изисква накисване за няколко часа или през нощта.

Консервираният боб е готов за употреба, а ако се изплакне добре, може да намали натрия с до 40% и да намали газообразуващите съединения.

Най-полезният боб за вашата диета

Всеки вид боб има своите предимства:

Белият боб - богат на фибри, растителен протеин, минерали и антиоксиданти, подпомага сърцето, червата и стабилната кръвна захар

Черният боб – най-богат на фибри

Червеният боб – висок антиоксидантен потенциал

Нахутът – повече протеини, нисък гликемичен индекс, универсален за супи, печива и салати

