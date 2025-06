Въпреки че бирата се произвежда по един и същи метод, понякога начинът, по който е опакована, оказва влияние върху вкуса ѝ – и дори горчивината и качеството.

Заклетите любители на бирата твърдят, че наливната бира е в пъти по-добра от бутилираната, а още повече пък от опакованата в кен. Причината за това до голяма степен се дължи на допълнителното налягане, което възниква при използването на въглероден диоксид в процеса на бутилиране.

Ето какви са недостатъците на бутилираната бира в сравнение с наливната, според Eat This, Not That.

Количеството светлина

Бутилираната бира е значително по-податлива на светлина и топлина, които променят вкуса ѝ. Причината е, че ултравиолетовите лъчи свободно преминават през стъклото – нещо, което не може да се случи с наливната, която се съхранява в метален кег.

За вкусовите качества на бирата от значение е дори и цветът на бутилката. Кафявите имат около четири пъти по-висока защита от светлина, в сравнение със зелените и прозрачните.

По-малко хмел

Колкото по-дълго престоява бирата в бутилката, толкова повече губи и специфичния аромат и вкус на хмела – основната ѝ съставка. Това води до прекомерна горчивина или до неприятен вкус на застояла или преокислена напитка.

По-свеж вкус

Наливната бира по правило е по-свежа от бутилираната. Кеговете се съхраняват при постоянна температура и налягане, така че съдържанието им остава възможно най-близо до първоначалното си състояние.

И въпреки че съставките на наливното пиво са по-податливи на окисляване след отваряне на кега – прекаленото количество кислород разгражда алкохола и изсушава ароматите - бирата обикновено се продава сравнително бързо, а самият кег се заменя с нов.

Снимка: Съюз на пивоварите

Количеството

Бутилираната бира обичйно се сервира в количество от половин литър, колкото е бутилката, в която е опакована. Бирата от кег, има доста повече опции в това отношение – може да се налее в чаша от 300 мл до цял литър, според личните предпочитания. Количеството може и да не играе съществена роля, но все пак има разлика в това как изборът на възможности допринася за приятното преживяване.

А и е факт, че по пътя, който наливната бира изминава от кега до чашата, губи въглероден диоксид. Това прави бирата по-малко газирана и доста по-пивка.

От бутилка или в чаша

Ако някога сме изпитвали тежест и дори болка в стомаха след като сме изпили бирата директно от бутилката, това съвсем не е случайно. Напитката съдържа въглероден диоксид, който трябва да се освободи под формата на пяна – затова, ако не я налеем в чаша, въглеродният диоксид не се освобождава и остава в стомаха ни.

