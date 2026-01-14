Закаляването трябва да започне от рано – с тази логика баща от руския град Сургут реши да потопи едногодишния си син в ледена дупка, въпреки минусовите температури навън, които били около 30 градуса под нулата. Случката, заснета на видео, бързо предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи.

Бебе в ледени води

На кадрите се вижда как 31-годишният Радмир Гайсаров държи 16-месечното си дете и го потапя няколко пъти в ледената вода, чиято температура е била едва около 0,9 градуса. Малкото момче изглежда шокирано, но не плаче, докато бащата повтаря, че „всичко е наред“ и го увива с тънка кърпа.

Случката се е разиграла в уелнес център в Сургут, където присъстващите възрастни не само не се намесили, а наблюдавали с одобрение. По-късно детето дори получило медал от собственика на центъра.

„Поздравяваме най-младия "морж" – Мартин! Той е само на една година и четири месеца, но вече смело се потопи в ледената вода! С баща си се гмурнаха няколко пъти, а на лицето на Мартин се виждат радост и доверие. Това е истински екип! Нека подкрепим нашия малък смел мъж и неговия татко!“ – написаха от уелнес центъра.

Реакциите в социалните мрежи

В социалните мрежи обаче мненията са крайно противоположни. Някои родители приветстват действията на бащата, като ги определят като „истинско възпитание“ и „начин да се калява характерът от ранна възраст“. Други са категорични, че става дума за опасен и безотговорен експеримент с живота на дете.

„В тази възраст децата имат безгранично доверие към родителите си. От такъв страх сърцето му можеше да спре“, пишат възмутени потребители.

Какво казват лекарите

Лекари и здравни специалисти реагираха остро на видеото. Руският педиатричен кардиолог д-р Рита Пихтовникова предупреждава, че подобно излагане на екстремен студ е изключително опасно за толкова малко дете.

„Потапянето на едногодишно дете във вода с температура между 0 и 4 градуса е огромен стрес за организма, особено за все още незрялата сърдечно-съдова система“, обяснява тя, цитирана от mirror.co.uк. По думите ѝ, терморегулацията при деца на тази възраст не е напълно развита, а рязкото стесняване на кръвоносните съдове може да доведе до тахикардия, рязко повишаване на кръвното налягане, затруднено дишане и дори сърдечен арест.

Други медици допълват, че дори няколко секунди в ледена вода могат да предизвикат паник атака, загуба на координация и в по-късен етап – неврологични усложнения. Потапянията в ледена вода могат да се извършват само постепенно, под медицинско наблюдение и никога при толкова малки деца.

„Това е въпрос на съвест и отговорност на родителите. Но ако детето развие сериозни здравословни проблеми в бъдеще, отговорността ще бъде изцяло тяхна“, предупреждават специалистите.

Случаят неизбежно напомни за друг скандал отпреди година, когато блогър хвърли бебето си в сняг заради гледания в социалните мрежи – инцидент, който доведе до наказателни производства.

