През изминалата година Дубай отново привлече вниманието на света. Но този път не с архитектурните си постижения и петзвездни ресторанти, а заради едно уникално сладко творение.

За кратко дубайският шоколад Can't Get Knafeh Of It се превърна в истинска сензация - с нестандартната си комбинация от шамфастък и хрупкав кадаиф.

Но вкусното изкушение днес вече има свой достоен заместител. И това е новото сладко лакомство от Белгия, носещо любопитното име Angel Hair.

За кратко шоколадовото блокче на белгийската марка Tucho се превърна в интернет сензация. А това, което го отличава, освен наситения яркорозов цвят, е неочакваният пълнеж – наподобяващ истинска коса.

"Косата" всъщност е пишмание – турски сладкиш със структура, напомняща захарен памук. Приготвя чрез смесване на запечено в масло брашно и захар, които впоследствие се оформят на фини нишки.

Освен с пишмание, сладкият розов бар е изпълнен и с крем от шамфъстък с фин намек за ванилия, нар и малина.

Кулинарни специалисти от целия свят вече оцениха Angel Hair, а някои от тях дори го определят като значително по-вкусен дубайския шоколад.

Като Наташа Ярославцева, например. Тя е създател на съдържание в Абу Даби и често споделя видеоклипове в социалните мрежи, в които дегустира храни от цял свят.

"Открих Angel Hair чрез TikTok. Веднага привлече вниманието ми с красивия си вид", разказва тя пред The National. "Не след дълго имах възможността да го опитам и вкусът напълно надмина очакванията ми. Беше богат и гладък, с перфектна комбинация от текстури - хрупкава, кремообразна и кадифена едновременно. Това не е просто шоколадово блокче, това е преживяване."

Angel Hair или Can't Get Knafeh Of It

Според Наташа Ярославцева и двата шоколада са уникални и специални по свой начин.

"Обичам ги по различни причини", казва тя. Angel Hair е по-изтънчен и в "международен стил", докато Can't Get Knafeh of It" носи екзотичното усещане за Близкия изток. Не бих могла да ги сравня категорично, мога само да кажа, че и двата са задължително трябва да се опита."

