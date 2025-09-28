На 29 септември православните християни почитат на светите преподобни Теофан Милостиви и Кириак Отшелник.

Свети Теофан Милостиви е роден в Палестина. Той произхожда от богато семейство. Въпреки своето богатство, Свети Теофан бил изключително добър човек, затова го наричали Милостиви.

Преподобни Кириак живял през четвъртия и в началото на петия век. Родил се в Коринт. Родителите му се казвали Йоан и Евдоксия. Баща му бил свещеник, а местният епископ Петър - негов сродник. Още от ранни години епископът го поставил за четец в сборната църква. Като изучавал Свещеното Писание, младият Кириак се чудел на Божия промисъл - как живият Бог прославял всички

Свои верни служители и мъдро устроил спасението на човешкия род.

Жаден за духовен живот, на 18-годишна възраст Кириак се отправил за Йерусалим.

След като се поклонил на Божия гроб и на всички други свети места, той постъпил в манастира на известен в онова време Божи човек на име Евстрогий, който му дал първите наставления в монашеския живот.

След това Кириак отишъл при преподобни Евтимий Велики в палестниската пустиня. В него прозорливият отшелник Евтимий, видял бъдещ духовен великан. Обучил го в монашеските подвизи и го изпратил край реката Йордан при св. Герасим, около когото се били насъбрали много подвижници и по тоя начин се създала обширна обител. В тая обител той престоял девет години.

След смъртта на преподобни Герасим, Кириак се върнал отново в светата обител на преподобни Евтимий, където прекарал десет години в безмълвие. Подир това сменял местата на подвижничеството си, като бягал от човешка слава. Подвизавал се в манастирите на св. Харитон, като слушал с възхищение разкази за него, за неговото прославено подвижничество и чудотворство.

Преподобни Кириак Отшелник бил велико светило и един от стълбовете на Православието. Проявил се като учител на монасите, лечител на болните, благ утешител на скърбящите. Дълго се подвизавал все за полза на мнозина, които обиквали отшелническия живот или само са търсели у него утеха и помощ.

Починал в 408 г. в един от манастирите на св. Харитон на 107 години.

Имен ден празнуват Теофан, Тео, Теофания, Теофана, Фана, Фани.

