Лято е и когато пътуваме, често се налага да взимаме и домашните любимци с нас. Удоволствие или трудност? Ето какви документи са ви необходими, ако пътувате с домашен любимец.

Домашният любимец е любов, милувки, но най-вече отговорност. Самотата е това, което се отразява най-силно в негативен план на животните. Затова повечето стопани предпочитат да пътуват заедно с домашните си любимци за почивка, независимо, че това може да означава по-добра организация, по-прецизно планиране и някои сложни ситуации, в които може да се попадне.

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Какви документи са ми необходими, ако пътувате с домашен любимец?

Ако пътувате в чужбина с домашния си любимец, трябва да проверите какви изисквания точно има държавата, в която отивате. Всяка страна има определени изисквания по отношение на документите, които трябва да носите, когато пътувате заедно. Когато взимате домашния си любимец на почивка с вас, не го делите от семейството, с което той е свикнал и със сигурност животното би се чувствало щастливо. Животинчетата често са и най-добрите приятели на децата в семейството и тяхната компания е още една възможност за по-весели игри.

При придвижването и транспортирането на животни компаньони, собственикът или придружителят на животното е длъжен, при поискване, да предостави данни за името и адреса на собственика от официален ветеринарен лекар. Животнитe компаньони са животни, които живеят заедно с хората не като работни животни, а като приятели, спътници и част от домакинството. Най‑често това са домашни любимци, но терминът е по-широк – акцентът е върху емоционалната връзка, а не върху вида.

Животните компаньони, които се придвижват от Република България към държави членове на Европейския съюз, се придружават от паспорт , издаден от официален ветеринарен лекар, в който са вписани извършените ваксинации или реваксинации.

, издаден от официален ветеринарен лекар, в който са вписани извършените ваксинации или реваксинации. При придвижване и транспортиране на животни компаньони от трети страни в Република България, последните трябва да притежават паспорт и ветеринарен сертификат, издаден от официален ветеринарен лекар.

В зависимост от това, в коя държава пътувате, може да проверите съответните изисквания в сайта на Министерството на външните работи. Там се предоставя актуална обща информация за пътуващи за 194 държави по света.

Пътуване в ЕС с домашен любимец

Ако пътувате с домашен любимец (куче, котка или пор) в рамките на Европейския съюз , са задължителни няколко документа. Най‑важните са:

микрочип

ваксина срещу бяс

валиден паспорт/здравен сертификат

Микрочипът се състои от 15 цифри и се поставя преди ваксината срещу бяс.

Ваксината против бяс трябва да е поставена поне 21 дни преди пътуването.

Ако пътувате от България към друга държава в ЕС, ви трябва EU паспорт, издаден от упълномощен ветеринар. В него се вписват данни за животното, микрочип, ваксинации и контакт на ветеринаря.

Правила на ЕС за пътуване с домашни любимци се отнасят за частни пътувания, които не включват промяна на собствеността или продажба. Съществува и ограничение, че може да се пътува с до 5 животни. Ако са повече, е необходимо доказателство, че участват в състезание или изложба.

Как пътуват кучета в самолет?

Кучетата могат да пътуват със самолет по три основни начина, в зависимост от размера им, авиокомпанията и документите.

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Кучетата могат или немогат да пътуват в самолетната кабина, в зависимост от лимитите и условията на авиокомпанята. По този начин могат да се транспортират кучета до 5–8 кг (включително транспортната чанта).

Тези, които са твърде големи, пътуват в багажното отделение, но тук също има специфики, които са индивидуални. Особено големите по размери кучета пътуват чрез карго отдел на авиокомпанията.

За да пътуват и хората, и домашните любимци удобно, е нужно да се резервира място за животното предварително. Важно е те да не бъдат хранени 4–6 часа преди полет. В клетката е добре да се сложи абсорбираща подложка, а на самата нея - етикет с данните на собственика.

Когато предвидим навреме всички възможни усложнения и подробности, ще си осигурим най-добрия възможен вариант за почивка!

https://ladyzone.bg/za-doma/kakvo-da-pravite-ako-se-nalozhi-da-ostavite-kotkata-sama-u-doma-za-sedmica.html