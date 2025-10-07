По-малката дъщеря на Ивайла Бакалова вече е християнче. Вяра, която се роди в края на 2022 година, беше кръстена в присъствието на близки на семейството. Датата е избрана специално – на 17 септември, когато малката принцеса има имен ден, е и един от най-светлите дни в православния календар – Вяра, Надежда и Любов. В социалните мрежи „Мис България“ 2001 сподели трогателни думи, изпълнени с емоция и благодарност, наричайки Вяра „нашето малко голямо чудо“.

„На 17 септември пред Бога, пред света и пред близки, нашето малко голямо чудо – Вяра, получи своето духовно име и закрила.“

С тези думи тя разкрива дългоочаквания момент и значението на това име за семейството ѝ:

„Едно дете, чакано с толкова търпение, надежда и любов… Вяра е благословия. Тя е нашето доказателство, че когато не спираш да вярваш, най-красивите неща се случват.“

Бакалова описва раждането на дъщеря си като истинско чудо и символ на всичко, което е преживяла:

„За нас тя е символ на всичко, което сме преживели. Символ на борбата, любовта, упоритостта и силната Вяра. И когато най-накрая тя дойде при нас – с малките си ръчички, с първия си плач, с невинния си поглед – разбрахме, че чудесата наистина съществуват.“

Снимка: Instagram

С топлина и нежност Ивайла продължава:

„Вяра е светлина. Тя ни учи на безусловна любов, на смирение и на сила. Всеки неин усмихнат поглед е благословия. Всеки неин смях е музика. А всяка нейна сълза – напомняне колко крехко и ценно е това, което имаме.“

В края на своето послание, Мис България 2001 отправя най-чистите пожелания към дъщеря си:

„Днес ѝ пожелаваме да расте здрава, обичана и свободна. Да има вяра в себе си, в доброто, в хората и в живота. Да носи името си с гордост и смисъл. А ние – нейните родители, кръстници и близки – ще бъдем тук, до нея, за да я водим, закриляме и обичаме безкрайно.“

Снимка: Instagram

44-одишната красавица и модел има и още една дъщеря, която е родена през 2003 година. 22-годишната Рая се дипломира успешно в Лондон в средата на миналата година, където завърши CITY University of London.

Малката Вяра е плод на любовта на Ивайла с бизнесмена Веселин Денков. На 21 декември 2025 г. тя трябва да навърши 3 годинки. Пътят до малката Вяра е дълъг и се случва чрез инвитро процедура в Турция от първия път. Първоначално бебетата били две, но заради синдрома на изчезващия близнак останал само единият ембрион.

"За мен Ивайла е явление“, споделя Веселин Денков в „Търси се“. За него Вяра е първо дете.

Снимка: Instagram

Вижте във видеото как Ивайла помага на възрастни хора:

