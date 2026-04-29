Свети Яков Зеведеев бил един от дванадесетте апостоли на Христос и брат на апостол и евангелист Йоан Богослов. Те били деца на Зеведей и Саломия. А Саломия била една от жените, които придружавали Христос през време на Неговата проповед. Тя била от жените мироносици, свидетелки на възкресението на Христос.

Яков и Йоан по занаят били рибари като баща си. Веднъж Иисус Христос минавал по брега на Генисаретското езеро и ги видял в кораба им да кърпят мрежи. Той ги повикал да вървят след Него. Оттогава те неотлъчно Го придружавали през всичкото време на Неговата дейност.

Проявили особена привързаност към Христос и похвално усърдие в работата си. Затова заедно с апостол Петър се удостоили да станат свидетели на най-важните събития от живота и дейността на Христос. След Петдесетница апостол Яков проповядвал в Йерусалим и цяла Палестина.

В книгата "Деяния апостолски" е записано, че апостол Яков бил заловен заедно с други Христови последователи и по заповед на цар Ирод Агрипа Първи бил посечен с меч в 44 г.