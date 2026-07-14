Илиана Раева е горда баба на три пораснали принцеси – най-голямата носи името на своята знаменита баба, а по-малките са Амили и Асияна. Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика и съпругът ѝ, легендарният футболист Наско Сираков, обичат да прекарват пълноценно време с внучките си, включително по време на семейните им почивки край морето.

Трите момичета растат неусетно, а Раева не пропуска възможност да се наслади на всеки миг с тях. „Баба е титла и се гордея с това!“, споделяла е в интервю „златното момиче“ на българската художествена гимнастика. Тя неведнъж е признавала и че времето, прекарано с внучките ѝ, е истинска благословия.

За Илиана Раева и Наско Сираков, които са сред най-известните и устойчиви спортни двойки у нас, срещите с трите им внучки са начин да укрепват връзката си с тях и да създават ценни семейни спомени. Последните снимки, споделени от Раева, показват как баба, дядо и внучки се забавляват заедно на морския бряг.

Снимка: Facebook

„Щастливо лято с трите ми внучки“, споделя гордата баба.

Вечерни разходки по пясъка, разговори с дядо и безгрижни слънчеви дни във водата – кадрите разкриват близостта помежду им и отдадеността, с която Илиана и Наско се грижат за момичетата.

Снимка: Facebook

Знаменитата спортна двойка става баба и дядо за първи път в края на 2016 г., когато дъщеря им Виолета ражда момиченце, кръстено на своята известна баба.

Снимка: Facebook

През 2020 г. семейството преживява двойна радост, тъй като и двете дъщери на Илиана и Наско са бременни по едно и също време и раждат момиченца с разлика от няколко седмици. Тогава голямата им дъщеря Славея става майка за първи път. Детето първоначално е кръстено Емили, а по-късно името му е променено на Амили. Малко след това и по-малката им дъщеря Виолета ги дарява с още една внучка – Асияна.

Въпреки многобройните си професионални успехи Илиана Раева неведнъж е подчертавала, че най-голямата ценност в живота ѝ остава семейството – съпругът ѝ, легендарният футболист Наско Сираков, двете им дъщери Славея и Виолета и трите внучки. Именно любовта към най-близките ѝ е нейната най-силна опора и мотивация.

Снимка: Facebook

В края на 2023 г. Илиана Раева и Наско Сираков отбелязаха 40 години брачен живот. По този повод бившата гимнастичка отправи емоционално послание към съпруга си:

„Красиви са тези наши 40 години, защото любовта ни издържа на многото житейски препятствия и се преобразяваше според случая на Сила, на Вяра, на Отдаденост, на Нежност, на всичко онова, от което всеки един от нас е имал нужда. Днес със сигурност знам, че Бог ни е събрал.“

Снимка: Instagram/ilianaraeva63

С тези думи Раева отново подчерта силната връзка между двамата и любовта към мъжа, с когото споделя живота си вече повече от четири десетилетия.