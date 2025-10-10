Шелби Мартин от Нешвил, САЩ, стана истинска интернет сензация, след като роди най-голямото бебе, появявало се в местната болница TriStar Centennial Women’s Hospital през последните три години. Малкият (или по-скоро големият) Касиън се появява на бял свят чрез секцио и тежи малко над 5,8 килограма.

Видео, което „счупва“ интернет и милиони реакции

Шелби споделя в TikTok видео от болницата, където позира с впечатляващото си и огромно коремче.

„Когато хората говорят за голямо бебе — повярвайте ми, аз знам за какво става дума,“ шегува се тя в публикация, която събра над 4,4 милиона харесвания само за няколко дни.

В клипа се вижда и самият Касиън – истински „гигант“ сред новородените, който оставил лекарите и сестрите безмълвни.

Сред хилядите коментари под видеото има и забавни реакции като:

„Колко години е бил вътре?“

„Той ли ви закара след това до вкъщи?“

„Поне може да носи дрехите на баща си!“





Бебе рекордьор и „най-големият подарък“

Най-хубавото в цялата история е, че Касиън се ражда точно на рождения ден на майка си. „Най-големият подарък в живота ми,“ пише Шелби под снимките.

След раждането малкият голям герой останал за кратко в неонатологията, където му поставили система и кислород, а медиците следили нивата му на глюкоза.





От болницата нарекоха събитието „красива демонстрация на любов и сила“. Шелби не пропусна да благодари на екипа:

„Искам да изкажа специални благодарности на дамите, които се грижеха за мен и ми помогнаха да премина през възстановяването след първото ми секцио. Благодаря и на екипа от неонатологията, който се грижеше за нашето голямо момче, когато аз не можех. Никога няма да ви забравя.“

Още големи бебета

Историята на Шелби не е единствена. През септември във Флорида Даниела Хайнс роди момченце с тегло 6,3 кг, а по-рано през март в Алабама Памела Ман стана майка на момиченце, тежащо 6 кг.

В началото на 2023 година в Бразилия се ражда момченце с тегло от 7300 грама и ръст от 59 сантиметра. През 2017 г. виетнамка ражда бебе, което тежи 7,1 кг.

У нас през 2011 г в Бургас се ражда бебе с ръст 55 см и 7100 г. Миглен е второ дете за 35-годишната жена, а най-вероятната причина за големината на плода е диабетът на майката.

В Русе в края на 2019 година проплаква малкият голям Сърач, който тежи 5200 г. Лекарите в крайдунавския град споделят, че такива бебета се раждат рядко.

„Нормално родените деца са от 2,500 до 4,500. Над 4,500 вече се смята за едър, гигантски плод. Раждат се, но не много често.", заявява д-р Ани Матеева, старши лекар в УМБАЛ "Канев – Русе”.

Според Stanford Children’s Health средното тегло на новородено е около 3,2 кг.

Вижте във видеото кое е първото бебе на 2025 г.:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK