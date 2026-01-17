На 18 януари православната църква почита паметта на Свети Атанасий (Афанасий) Великий.

Този ден е известен повече като Атанасовден заради голямата почит на народа към Александрийския архиепископ, който е посетил и нашите земи през 343 г. Той е починал на 2 май, когато е вторият му празник, а днес се почита заедно с другия архиепископ на Александрия и също голям богослов - свети Кирил.

Свети Атанасий, наречен Велики заради голямата му ученост и заслуги за преборването на ереста на Арий, е роден в края на III век в Александрия, Египет. Участвал като млад дякон заедно с Александийския архиепископ Александър в Първия вселенски събор (325 г.) и се отличил с познанията си, и с умението да защищава правата вяра. По-късно бил избран за архиепископ на Александрия. Но заради подкрепата на арианството от властта Атанасий на няколко пъти бил прогонван от поста си. Участвал в Сердикийския събор (в днешна София) в 343 г. срещу арианите. Оставил е блестящи богословски съчинения, които и днес се изучават. Упокоил се в 373 г.

Свети Кирил бил архиепископ в Александрия близо век по-късно. Той също е голям богослов и писател на научни трудове, вещ тълкувател е на Свещеното Писание. Защитавал е православната вяра от ересите през V век. Упокоил се е в 444 г. и бил причислен към светците на Църквата. Неговото име било дадено на нашия просветител свети Константин Философ, когато в края на дните си станал монах в Рим.

Снимка: БГНЕС

Свети Йоаким Търновски живял през XII-XIII век. Отначало отишъл да се подвизава като монах на Света гора. Когато натрупал духовен опит, Йоаким се върнал и живял като отшелник в пещера край град Червен (на 35 километра южно от град Русе). По времето на цар Иван Асен II бил избран за Търновски архиепископ, а на събор на православните патриарси в Лампсак (на Дарданелите) през 1235 г. бил повишен в сан патриарх. Починал на 18 януари 1246 г.

Традиции, обичаи и поверия за Атанасовден

Според народните вярвания Свети Атанас е властелин на снеговете и ледовете. Облечен с копринена риза и яхнал белия си кон, той отива в планината и се провиква: "Иди си, зимо, идвай, лято!" Затова и празникът е известен и като Среди зима.

Снимка: iStock

Атанасовден, както и Антоновден, се почитат като професионални празници на ковачите, железарите, ножарите и налбантите, защото се вярва, че двамата светии са братя-близнаци и са били ковачи.

В тези два дни се омилостивяват шарката и чумата като се пекат питки, които се надупчват с вилица, за да не се "надупчат" децата от шарка. Жените спазват същите забрани, които характеризират Антоновден - да не предат, да не плетат и да не варят боб и леща.

На Атанасовден се заколва черно пиле или кокошка. Готви се с ориз и се раздава на съседи и близки. Перата се запазват, защото се вярва, че те притежават лечебна сила.

Празник имат всички, които носят имената Атанас (безсмъртен), Атанаска, Наска, Наско, Начо, Таню, Таньо, Тинка.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER