Тази година на фестивала "Сан Ремо Джуниър" 11-годишната Мадлен Томова ще представя България. Днес певицата гостува с нейната обучителка Пламена Златева в студиото на "Тази сутрин" по bTV, за да споделят вълнуващи подробности за участието на певческия конкурс.

"Конкурсът е на 17 април, а ние заминаваме със самолет на 14 април", каза Мадлен.

"Нямам търпение, много се вълнувам. Това ще е голямо приключение с много емоции", допълни тя.

"Едно от най-вълнуващите неща за мен е, че за първи път ще пея с оркестър - досега не съм го правила", каза още Томова.

"Ще участвам с песента "The Show Must Go On" на Queen", сподели певицата.

"С Мадлен работя още когато беше на три годинки", каза Пламена Златева.

"Мадлен влага много емоция във всяка една дума, тъй като тя знае преводите на всички песни, които изпълнява", допълни обучителката й.