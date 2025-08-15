Популярният гръцки певец Йоргос Мазонакис е бил приет в държавна психиатрична клиника в сряда следобед, 14 август, където в момента се лекува, съобщават редица гръцки медии.

В изявление, разпространено и изготвено от адвоката му, певецът коментира обстоятелствата около настаняването му в болница. Той твърди, че вкарването му в психиатрия е било организирано без негово знание и със съгласие от членове на семейството му, с които е в продължаващ правен спор.

„Декларирам, че временното ми настаняване в държавно заведение бе извършено без мое знание или съгласие,“ заяви Мазонакис. „Тази сутрин, след като се прибрах от плуване, бях посрещнат от патрулен автомобил на гръцката полиция, който по заповед на прокурор ме откара в държавно психиатрично заведение за преглед.“

Той допълни, че времето за изпълнение на мярката, а именно в навечерието на националния празник на 15 август, последван от уикенд, е било целенасочено избрано от семейството му, за да се възползва от ситуацията. „Тъй като близки роднини, с които съм в правен спор и срещу които се готвех да заведа дела за тежки престъпления, буквално ‘ме опаковаха в един лист хартия’, тази инсценирана ситуация бе изпълнена с недобросъвестни намерения,“ посочва в изявлението той.

Снимка: Instagram

Мазонакис изрази възмущение от това, което описа като опит да бъде „физически елиминиран“ заради „егоистични интереси“. Цитирайки Наполеон, той добави: „Победител е не този, който започва войната, а този, който надделява.“ В заключение благодари на своите поддръжници и подчертава: „Здрав съм, енергичен и силен.“

Йоргос Мазонакис е един от най-популярните гръцки изпълнители. Роден е на 4 март 1972 г. в Атина. Той започва музикалната си кариера в началото на 90-те години и бързо печели популярност със своя разпознаваем глас, харизма и нестандартен сценичен стил. Мазонакис е известен с това, че обича да експериментира – както в музиката, смесвайки традиционно гръцко звучене с модерни поп и денс елементи, така и във визията си. Работил е с някои от най-големите гръцки композитори и текстописци, както и с международни DJ и продуценти. Често присъства в светските новини на южната ни съседка, както с теми за кариерата му, така и с личния си живот и семейни конфликти.

Снимка: Instagram

Последни скандални новини около певеца

През юни 2025 г. 53-годишният изпълнител прекъсна свое участие на стадион „Халканорас Идалиу“ в Дали, Никозия, след инцидент в публиката. От сцената певецът се обърна директно към замесените, наричайки ги „позор“ и „корави момчета“.

След края на вечерта той коментира:

„Прекарах си страхотно. Нещо случи ли се? Защо да се ядосвам? Беше дребен инцидент, но му обърнах внимание. Хората трябва да се уважават. Преминал съм през много болка, така че това беше най-малкият ми проблем.“

Скандалът със сестра му, който става публичен

През октомври 2024 г. Мазонакис заведе две съдебни дела срещу сестра си Васо, след като семейният им спор стана публичен. Делата са внесени в съда в Атина и целят пълна отчетност по финансови разногласия, които са се породили между сестра и брат.

Тогава певецът заяви:

„Тук всичко се плаща. Истинската щета е раната в доверието ми към хора, които съм смятал за свои.“

Снимка: Instagram

Как започва конфликтът между брат и сестра

Разногласията между брат и сестра излязоха наяве през май 2024 г. Адвокатът на певеца определи случая като „сериозен правен спор“ с цел защита на имуществото и професионалната кариера на Мазонакис.

До 2019–2020 г. Васо Мазонакис е била мениджър на брат си и е управлявала финансовите и имотните му дела. Според слухове напрежение е имало още през 2014–2015 г., но тогава проблемите бързо били разрешени.

Певецът е имал пълно доверие на сестра си, която редовно присъствала на участията му до сезон 2019 г. Промяната настъпила през 2021 г. След този момент Васо спряла да посещава концертите му, а управлението на кариерата му било поето от други лица.

Последната публикация в социалните мрежи на 53-годишния гръцки певец е от 2 юли, когато споделя своя черно-бяла снимка, на която е по бельо, пуши цигара и се обръща към феновете си с „Добър ден на всички нас“.

Снимка: Instagram

Бил е треньор в „Гласът на Гърция“. До момента е изнасял 2 концерта в България – през декември 2012 година, както и през септември 2023 г.

Вижте във видеото какво споделя Мазонакис пред Петя Дикова:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK