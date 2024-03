Музикалната звезда Емели Санде идва за първия си концерт в България! Това ще се случи на 10 юли 2024 г. в столичната зала 1 на НДК, а организатор на събитието е „Жокер медиа”. Припомняме, че през септември 2022 г. Санде се сгоди за приятелката си - българката Йоана Каремова, която е класическата пианистка.

Емели Санде е една от най-влиятелните певици и авторки на песни в днешно време - с кариера, обхващаща повече от десетилетие, шотландската изпълнителка е издала пет студийни албума и е удостоена с множество награди за работата си, включително няколко статуетки БРИТ.

Музиката на Санде се характеризира с мощни вокали, емоционални текстове и прочувствени мелодии, като получава одобрението на критиката и публиката в цял свят.

През годините Емели Санде е творила редом с редица музикални звезди, сред които Риана, Алиша Кийс, Шерил Коул и Тайни Темпа.

На 26 години Емели Санде подобрява рекорда на "Бийтълс" за най-много поредни седмици в Топ 10 на британската класация за албуми. Нейният дебютен албум "Our Version Of Events" е в класацията 63 седмици.

Снимка: Getty Images

Дотогава най-дълго време в Топ 10 е бил албумът "Please Please Me" на "Бийтълс" – 62 седмици през 1964 г. Най-новият албум на Санде излезе през 2023 г., като се казва "How Were We to Know".

Нека чуем 10-те най-добри песни на Емели Санде за всички времена - от прочувствени балади до вдъхновяващи поп парчета. Тези парчета представят най-доброто от творчеството на певицата, демонстрирайки нейния талант - като авторка на песни и вокалистка.

Снимка: Getty Images

Независимо дали сте дългогодишни фенове на певицата или току-що научавате за нея - присъединете се към нас, за да изследваме най-доброто от творчеството на емблематичната изпълнителка.

1. Next To Me

2. Read All About It, Pt. III