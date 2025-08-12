Екшън звездата Жан Клод Ван Дам е бил опериран въф френска клиника заради проблеми с гърба. 64-годишната кинозвезда е бил приет в болница близо до Монпелие, където е претърпял операция на гърба на 9 август.

Д-р Серж Константин, който притежава болницата „Парк дьо Кастелно-льо-Лез“, в която е бил хоспитализиран майсторът по бойни изкуства, потвърди информацията за хирургическата намеса.

"Обикновено не разкривам самоличността на нашите пациенти по време на престоя им. Но да, мога да потвърдя, че той беше при нас в продължение на осем дни", каза той пред регионалния всекидневник "Миди Либр", цитиран от "Фигаро".

64-годишният белгийски актьор е приет в отделението по гръбначна хирургия, за да получи възможно най-добрите грижи.

„Разполагаме с екип от четирима хирурзи, специализирани в операции на гръбначния стълб“, допълва той.

Прочутата клиника е била препоръчана от лекаря на Жан-Клод Ван Дам, където преди това е бил самият той, обяснява още Константин.

Снимка: Getty Images

Въпреки че причините за тази хирургическа интервенция не са уточнени, актьорът, който стана световно известен с филма „Кървав спорт“ през 1988 г., е разкривал в миналото, че е получавал няколко пъти контузии заради професията си и цялата му кариера е съпътствана от сериозни здравословни проблеми.

„Имам няколко контузии, врата, бедрата, гърба. Откакто започнах да тренирам като много малък, работя върху развитие на сухожилията си. Именно сухожилията са важни. Когато се занимаваш с вдигане на тежести, трябва да започнеш леко, да се разтегнеш добре, за да укрепиш сухожилията. Момчетата, които започват прекалено бързо, се сдобиват със сухожилия, които не могат да се справят със скоростта и силата на мускулкулите и тогава - "Бам!" - сухожилието се скъсва“, коментира той през януари пред Télé-Loisirs.

Вижте повече за най-големия син на Жан-Клод Ван Дам в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK