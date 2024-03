Bring Me The Horizon идват за първи път в България като хедлайнери на втория ден (26 юли 2024 г.) на най-мащабния роден фестивал за рок и метъл музика - HILLS OF ROCK в Пловдив.

С номинация за "Грами" и току-що спечелена награда БРИТ, с над 5 млн. продадени албума в глобален мащаб, aрмия от фенове и разпродадени турнета в целия свят, мултиплатинените Bring Me The Horizon идват в България, когато са на върха на славата си.

Започнали като непретенциозна деткор група от Шефилд, Bring Me The Horizon не просто достигат световен успех, а го правят със замах, като се превръщат в една от бандите с най-силно въздействие върху цяло поколение фенове и изпълнители в различни музикални жанрове, буквално пренаписвайки определението за това какво означава да бъдеш част от модерната метъл сцена.

Оли Сайкс и компания не само излъчват необуздана енергия и предлагат зашеметяваща сценография, анимация и пиротехника на живо - звукът и продукцията им преосмислят жанра. Фенове на експериментите в музиката, Bring Me The Horizon си колаборират предизвикателно с поп звезди като Ед Шийрън, с екстремни артисти като Дани Филт от блек метъл групата Cradle of Filth - дори включват и български фолклорни мотиви от народната песен „Ерген Деда“ в един от най-успешните си сингли "Parasite Eve".