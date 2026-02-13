По повод първата годишнина на Viber Dating, интегриранaта онлайн услуга за запознанства във Viber, компанията публикува дебютния си репорт “Ритъмът на модерните онлайн запознанства.” Материалът разглежда как потребителите си взаимодействат във Viber Dating, проследявайки пътя от първото „здравей“ до „ние“ в създаването на истинска връзка. Той предлага примери, практични съвети и прогнози за бъдещето, които да помогнат на хората да се ориентират в динамичната среда на модерните запознанства.

Някои от ключовите изводи и теми включват:

Силата на автентичността: Потребителите, които създават профили, показващи личността, интересите и “истинското си аз” привличат най-много внимание.

Отвъд “плъзгането” с палци: Макар първоначалното привличане да е важно, обмислената комуникация и общите интереси са решаващи за задълбочаването на една връзка.

Истински любовни истории: Чрез истории от различни части на света материалът разкрива универсалното човешко желание за свързаност.

Практични насоки: Репортът предлага и конкретни съвети в навигирането на онлайн взаимоотношенията, като деприоритизиране на безкрайното “плъзгане”, опознаване преди среща на живо и силата на искреното общуване.

Viber Dating е пространство за създаване на истински връзки с реални хора. От стартирането си на Свети Валентин 2025 г. до сега се превръща в ключов елемент от визията на Rakuten Viber за „супер приложение“, предлагащо на потребителите стойностни услуги във всички аспекти на живота им.

„Изключително удовлетворяващо е да видим, че откакто стартирахме Viber Dating, потребителите избраха автентичността - от създаването на пълни профили до ангажираност в разговорите, което доведе до истински любовни истории и дори годежи“, казва Надав Мелник, главен продуктов директор в Rakuten Viber. „Този репорт предлага прозрения за всеки, който иска да изгради дълбоки отношения целенасочено, а не се оставя на случйността.“

Докладът “Ритъмът на модерните онлайн запознанства” е достъпен тук: https://lp.viber.com/Modern_Dating