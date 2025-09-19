Кой ли не се е сблъсквал с акне – независимо дали сме в тийнейджърска, или в зряла възраст, пъпките по лицето и тялото наистина могат да подкопаят самочувствието ни. И докато се опитваме с цената на всичко да устоим на изкушението да докосваме и чоплим кожата си, рядко всъщност си задаваме въпроса какво точно представлява акнето, защо се появява и какво можем да направим, за да предотвратим кожните раздразнения. Малко хора знаят, че пъпките могат и да бъдат в тясна връзка със състоянието на нашите черва и употребата на пробиотици да спомогне неимоверно в борбата с досадните нашественици. Тези и още много други въпроси ще дискутираме днес.

Какво е акне и кои са „виновниците“ за неговата поява?

Пъпките, черните и белите точки и кистите са все изяви на акнето, които произхождат от общ корен: възпалението. Когато биват засегнати мастните жлези и космените фоликули по лицето и тялото ни, организмът ни реагира на това възпаление чрез появата на акне, което може да протича както остро, така и да хронифицира и проблемът да се задълбочи в бъдеще.

Най-честата причина за възпаление на мастните жлези и космените фоликули се дължи на прекомерното отделяне на себум (естествената мазнина, която кожата ни отделя, и която притежава защитна и хидратираща функция). В следствие на редица причини обаче – най-често това са хормонални промени, свързани с периода на тийнейджърството и менструацията, излагането на хроничен стрес, употребата на някои лекарства и козметични продукти, промени в диетата, недостатъчен прием на пълноценни храни и такива, изобилстващи от пробиотици – е възможно да се сблъскаме със свръхпроизводство на себум, което, от своя страна, предразполага към натрупване на бактерията Cutibacterium acnes, запушването на порите и появата на акне.

Знаете ли обаче, че съществува още една възможна причина за пъпките и черните точки? Оста черва-кожа и състоянието на микробиома ни регулират много повече процеси и функции в организма, отколкото си представяме – и състоянието на кожата не прави изключение.

Какво е микробиом и как дисбиозата се вижда по лицето?

Микробиомът представлява съвкупност от над трилион микроорганизми, които ежедневно населяват нашето тяло. Условно разделяме тези бактерии, гъбички и дрожди на „полезни“ и „вредни“ и именно финият баланс между тях регулира общото ни усещане за здраве и красота.

Микробиом имаме както в червата си, така и по кожата си, но те съвсем на оперират независимо едни от други. Доказано е, че дисбиозата (потискането на „добрите“ микроорганизми за сметка на „вредните“) е в състояние да доведе до множество симптоми и дискомфорт – главоболие, затруднено храносмилане, запек или диария, понижени фокус и концентрация, по-лоша устойчивост на стрес, неоптимален сън, пропускливи черва, поддържане на системно възпаление в организма и излагане на повишени нива на оксидативен стрес. Тясната връзка между здравето на червата (а то, както ще видим, е силно обвързано с биоразнообразието на микроорганизми и, по специфично, на пробиотици) и състоянието на кожата е нещо, на което бихте искали да обърнете внимание, ако акнето съпътства ежедневието ви.

Как приемът на пробиотици може да помогне?

Никой не е застрахован от дисбиоза – начинът на живот, влошеното хранене, стресът и честата употреба на антибиотици са все често срещани предпоставки. Добрата новина е, че съществува начин, чрез който бихме могли да възвърнем баланса и здравето на чревния си и кожен микробиом.

Пробиотиците представляват щамове полезни бактерии, добити чрез процеса на ферментация. Храни като киселото мляко, киселото зеле, туршиите, кимчито и кефирът изобилстват от такива полезни пробиотични бактерии. Честият им прием може да възвърне баланса в тялото, като „насели“ червата ни с достатъчно количество колонизиращи полезни единици. Съвременният човек обаче не винаги има възможността да консумира пробиотични храни на ежедневна база – ето защо, ако страдате от акне и подозирате дисбиоза, приемът на пробиотик под формата на капсули и на прах (територията ни е „горд собственик“ на световноизвестния щам Лактобацилус булгарикус) е един чудесен вариант да снабдите организма си с необходимото количество полезни щамове.

Ето как на практика пробиотичните щамове могат да предотвратят дисбиозата и да се преборят успешно с акнето:

пробиотичните щамове изиграват ролята на имунни модулатори, понижавайки възпалението в организма и регулирайки имунния отговор – имат свойството да понижат възпалителните цитокини IL-8 и NF-κB и да подкрепят работата на противовъзпалителните клетки;

подпомагат производството на късо-верижни мастни киселини (SCFAs) като така подобряват чревната бариерна функция – успешно се повлияват „пропускливите“ черва и в кръвотока не навлизат отпадни от храносмилането продукти;

пробиотиците имат способността пряко да подобрят инсулиновата чувствителност и по този начин да регулират прекомерното производство на себум;

имат положително влияние върху балансирането на кожната флора (микробиомът) и така се превръщат в мощен инструмент в борбата срещу акнето;

Как да изберем правилния пробиотик, за да се сбогуваме с пъпките?

Пазарът изобилства от пробиотици, но за да сме сигурни, че ще таргетираме проблема правилно, трябва първо да открием именно онези щамове, за които е доказано, че дават най-добри резултати по отношение на здравето на кожата.

Lactobacillus Bulgaricus и Streptococcus Thermophilus определено са „звездите на отбора“– пробиотичните щамове имат способността не само да подобрят състоянието на кожата, но и да оздравят червата. ProLact Detox+ тези две бактерии с екстракт от силимарин (бял трън) за цялостен подход към кожата „отвътре-навън“. Лактобацилите поддържат здрава чревната бариера и балансиран микробиома, като произвеждат късоверижни мастни киселини и метаболити, които ограничават растежа на вредните бактерии. Това може да намали нивата на LPS в кръвта и свързаното с тях системно възпаление — важен скрит двигател на акнето. Силимаринът дава антиоксидантна и противовъзпалителна подкрепа, чрез модулация на NF-κB (регулатори на гени, които управляват имунния отговор) и повишаване на глутатиона, както и хепатопротективен ефект, който подпомага нормалната детоксикиращата функция на черния дроб и метаболизма на хормони като естрогена — още един косвен фактор за по-балансирано производство на себум и по-малко зачервявания. ПроЛакт Детокс+ адресира оста черва–черен дроб–кожа: подпомага здравето на чревната лигавица, намалява оксидативния стрес и „успокоява“ възпалителния фон, което съдейства за по-малко възпалителни лезии при акне.

За да се преборите успешно с акнето, освен запознаването с подходящите пробиотични щамове, следва да обърнете внимание на правилния прием, на технологията на производство на дадения пробиотик (продуктите на ProLact са микроенкапсулирани, което означава, че щамовете са „живи“ и предпазени от обвивка от протеини и мукополизахариди), както и на въвеждането на здравословни промени в начина си на живот. Лицето ви ще ви благодари!