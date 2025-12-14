Лека, ароматна и изключително вкусна, пастата със сьомга е идеално предложение за бърз обяд или елегантна вечеря. Съчетавайки нежната риба със свежи подправки и паста фарфале, това ястие впечатлява с балансиран вкус и лесно приготвяне.
В неделя може да нахраните семейството с ястие от италианската кухня - фарфале със сьомга. Ето как да ги приготвите:
Рецепта
Необходими продукти
- 400 г фарфале
- 300 г филе сьомга
- 4 скилиди чесън
- 1 връзка копър
- 2 с.л. олио
- 1-2 стръка пресен лук
- 1-2 стръка босилек
- 1/2 ч.л. доматен сос
- Черен пипер и сол на вкус
- 1 лимон
Начин на приготвяне
Кожата на парчето сьомга се обелва. Осолява се. С остър нож се нарязва на еднакви късчета. Скилидките чесън се нарязват на половинки и се слагат в сгорещено олио в дълбок тиган.
Копърът се наситнява и се прибавя в тигана да се задушат заедно с чесъна за 2 минути, след което се добавя сьомгата. Разбърква се и се оставя за 2-3 минути под капак.
Сваряват се фарфалите според указанията на опаковката. Прецеждат се и се смесват в дълбок съд с парчетата задушена сьомга.
Готовата паста се подправя с нарязан на дребно пресен лук, литчета босилек, черен пипер, лимонов сок и доматен сос по желание.
