Лека, ароматна и изключително вкусна, пастата със сьомга е идеално предложение за бърз обяд или елегантна вечеря. Съчетавайки нежната риба със свежи подправки и паста фарфале, това ястие впечатлява с балансиран вкус и лесно приготвяне.

В неделя може да нахраните семейството с ястие от италианската кухня - фарфале със сьомга. Ето как да ги приготвите:

Рецепта

Необходими продукти

400 г фарфале

300 г филе сьомга

4 скилиди чесън

1 връзка копър

2 с.л. олио

1-2 стръка пресен лук

1-2 стръка босилек

1/2 ч.л. доматен сос

Черен пипер и сол на вкус

1 лимон

Снимка: iStock

Начин на приготвяне

Кожата на парчето сьомга се обелва. Осолява се. С остър нож се нарязва на еднакви късчета. Скилидките чесън се нарязват на половинки и се слагат в сгорещено олио в дълбок тиган.

Копърът се наситнява и се прибавя в тигана да се задушат заедно с чесъна за 2 минути, след което се добавя сьомгата. Разбърква се и се оставя за 2-3 минути под капак.

Сваряват се фарфалите според указанията на опаковката. Прецеждат се и се смесват в дълбок съд с парчетата задушена сьомга.

Готовата паста се подправя с нарязан на дребно пресен лук, литчета босилек, черен пипер, лимонов сок и доматен сос по желание.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK