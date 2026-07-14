Лятото винаги носи със себе си свежи цветове, игриво настроение и желание за по-смели модни експерименти. Същото важи и за маникюра, а една от най-актуалните тенденции този сезон се нарича Summer Fruit Nails – дизайн, вдъхновен от любимите летни плодове.

След като през последните месеци сред най-търсените маникюри бяха минималистичните визии и млечните нюанси, сега на преден план излизат сочните цветове и артистичните детайли. Череши, ягоди, лимони, праскови, диня и боровинки се превръщат в основен акцент върху ноктите, създавайки свежо и закачливо излъчване.

Черешите остават абсолютен фаворит

Маникюрът с малки черешки продължава да бъде един от най-предпочитаните дизайни. Нежната основа в млечно розово или прозрачно се комбинира с миниатюрни плодове, които придават романтична и едновременно модерна визия. Именно този дизайн се превърна в любим избор на редица инфлуенсъри и знаменитости.

Лимони и цитруси за свежо настроение

Яркожълтите лимони и останалите цитрусови мотиви също се нареждат сред водещите тенденции. Те изглеждат особено ефектно върху светъл фон и създават усещане за средиземноморско лято, слънце и ваканционно настроение.

Ягоди и праскови в пастелни нюанси

За почитателите на по-нежните визии отличен избор са ягодите и прасковите. Те често се рисуват в пастелни тонове и се комбинират с минималистични флорални елементи или деликатен френски маникюр.

Диня - цветният акцент на сезона

Маникюрът с мотиви на диня е сред най-забавните предложения за лятото. Зелените и розовите нюанси, съчетани с малки черни точки, напомнящи семки, създават ефектен и свеж дизайн, който трудно остава незабелязан.

Боровинки и къпини за по-елегантна визия

По-тъмните плодови мотиви също намират място сред тенденциите. Боровинките, къпините и смокините предлагат по-изискана интерпретация на плодния маникюр, особено когато са комбинирани с млечна основа или нюд цветове.

Как да носите тенденцията

Една от причините Summer Fruit Nails да се радва на толкова голяма популярност е, че дизайнът може лесно да бъде адаптиран към различни стилове. Ако предпочитате по-семпла визия, можете да добавите плодови мотиви само върху един или два акцентни нокътя. За по-смел ефект всеки нокът може да бъде декориран с различен плод, превръщайки маникюра в истинско произведение на изкуството.