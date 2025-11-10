Звездата от риалити сериала „7 Little Johnstons“, 23-годишната Елизабет Джонстън, позната още като Лиз, каза заветното „Да“ на своя дългогодишен партньор Брайс Болдън на 8 ноември. Церемонията се състоя на полето до семейния дом на фамилия Джонстън във Форсайт, Джорджия.

Малка, романтична сватба в родния им дом събра близки и приятели

На сватбата присъстваха около 80 гости – най-близки приятели и роднини, включително родителите на булката, Трент и Амбър Джонстън.

„Искахме малко, интимно тържество, заобиколени от хората, които обичаме най-много“, споделя Елизабет пред PEOPLE. Гостите имаха специален дрескод - „полуофициални есенни тонове“, в духа на темата на събитието – „романтична есен“.

Любов на три къщи разстояние

Двойката се запознава през 2019 г., когато живеели само на три къщи разстояние един от друг. Именно в този дом тяхната връзка се развила, затова решават и точно там да си разменят обетите. На церемонията присъства и тяхната двегодишна дъщеричка Лейтън, родена на 3 ноември 2023 г. Елизабет Джонсън страда от ахондроплазия (форма на джуджешки ръст), докато съпругът ѝ и дъщеря им са с нормален ръст.

Музика, емоции и сълзи от щастие

Лиз се появи на алеята, докато звучеше версията на „Can't Help Falling in Love“ на Кина Гранис, позната от филма Crazy Rich Asians.

Булката носеше рокля от Casablanca Bridal, която избрала, след като видяла сълзите в очите на майка си и сестрите си. „Израженията им казаха всичко“, спомня си тя. Шаферките бяха заложили на тоалети от Birdy Grey. Церемонията включвала и традицията със свещта на единството, символизираща сливането на два живота в един. Венчавката била водена от вуйчото на Лиз – Джонатан „Джон“ Милс.

Семейство от трима и мечти за бъдещето

„За мен бракът означава официално да можем да се наричаме семейство от трима и да бъдем един екип“, споделя младата съпруга.

Припомняме, че двамата влюбени се сгодиха на 25 май на любимия си плаж в Пенсакола, Флорида, и вече мечтаят за бъдещето си заедно – повече деца и общ живот, изпълнен с любов и подкрепа.

