Брад Арнолд - основател, водещ вокалист и автор на песни на рок групата 3 Doors Down, е починал на 47 години в съня си, заобиколен от съпругата си Дженифър и най-близките си роднини, съобщава Music Mayhem.

„С тежки сърца съобщаваме, че Брад Арнолд, основател, водещ вокалист и автор на песни на 3 Doors Down, почина на 7 февруари на 47 години. Той премина спокойно, заобиколен от своите близки и съпругата си Дженифър, след смелата си битка с рака“, се казва в официално изявление на групата в социалните мрежи.

Брад Арнолд беше ключова фигура в оформянето на пост-гръндж звученето на началото на 21 век. Той съчетаваше емоционално откровени текстове с достъпен рок звук, който резонираше с широката публика.

Сред най-големите му хитове е „Kryptonite“, написан още на 15 години по време на училищен час по математика. Музиката на Арнолд и 3 Doors Down създаваше моменти на свързаност, радост и вдъхновение за цялото поколение фенове.

През май 2025 г. Брад обяви пред своите фенове, че е диагностициран с рак на бъбреците в 4-ти стадий, който се е разпространил към белите дробове. Във видеосъобщение той каза: „Не са добри новини. След няколко седмици, прекарани в болница, ми поставиха диагноза рак на бъбрека, който се е разпространил към белия дроб. Това е стадий четири.“

След диагнозата Брад се оттегли от публичното пространство и отмени всички турнета, за да се съсредоточи върху лечението. Той рядко споделяше моменти с феновете, но публикува няколко поста със съпругата си, домашните любимци и семейни снимки – последният от които се оказа неговото финално присъствие в Instagram.

Арнолд беше известен не само с мощния си глас, но и с отдадеността си към музиката и феновете. Неговата работа с 3 Doors Down доведе до милиони продадени албуми по целия свят и утвърди групата като водещо име в рок музиката от началото на този век.

Семейството и групата призовават за молитви и уважение към личното им пространство в този труден момент.

„Той беше преди всичко отдаден съпруг на Дженифър. Топлотата, хуморът и щедростта му докоснаха всеки, който го познаваше. Най-близките му ще запомнят не само таланта му, но и скромността, вярата и дълбоката му любов към семейството и приятелите“, се казва в съобщението.

Наследството на Брад Арнолд ще остане чрез музиката на 3 Doors Down, която продължава да вдъхновява фенове по целия свят. Мелодии като „Kryptonite“ и другите им хитове ще бъдат вечна памет за неговия принос към рока и културата на началото на 21 век.

