Щастлива новина сподели попфолк певицата Ина Гаярди. Тя и един от най-популярните коафьори у нас – Венелин Кондаков, посрещнаха първото си дете – дъщеричка, която носи красивото име Ваяна. От публикацията им в Instagram става ясно, че малката принцеса се е появила на бял свят на 21 юни.

Радостната вест Гаярди съобщи в социалните мрежи с емоционално послание, което развълнува нейните последователи:

„Любовта ни беше чувство, а днес вече има собствено сърце… казва се Ваяна.“

Под публикацията бързо заваляха стотици поздравления и благопожелания от приятели, колеги и почитатели, които пожелаха на младото семейство здраве, щастие и безброй незабравими моменти с малката Ваяна.

Малко преди да стане майка, Ина Гаярди направи и една от най-личните си музикални изповеди. Тя представи песента „Аз и ти“, която посвещава на любовта си с Венелин Кондаков. Изпълнителката не крие, че парчето е вдъхновено от тяхната връзка и разказва за силната емоционална връзка между двама души, които вървят заедно през живота.

Новината, че очакват първото си дете, Гаярди и Кондаков съобщиха през март с емоционална фотосесия в социалните мрежи. На кадрите двамата позираха досущ като модели от списание, а певицата за първи път показа наедрялото си коремче. Под публикацията щастливата двойка написа: „Mom & Dad“.

Щастливата вест бързо привлече внимание у нас и развълнува феновете на двойката. Николета Лозанова, за която е известно, че поддържа близки отношения с двамата, също не пропусна да изрази своето очарование, като написа в коментар:

„Никога няма да забравя деня, в който ми показа Ина за първи път… беше толкова влюбен и щастлив, че си намерил любовта. А после – онзи момент в салона, когато ми сподели, че ще ставаш баща… Няма да забравя сълзите в очите ти. Тези моменти казват всичко.“

Снимка: https://www.instagram.com

Любовна история, започнала преди години

Гаярди и Кондаков са заедно от повече от пет години. Двамата се запознават във фитнес, където фризьорът забелязва певицата, но вместо да я заговори на място, по-късно ѝ пише в социалните мрежи. Именно така започва тяхната любовна история.

През годините двойката се превърна в една от най-коментираните в светските среди. Освен че развиват успешни кариери, Ина и Венелин често пътуват заедно и споделят впечатляващи снимки и видеа от различни кътчета на света. Макар професиите им да са различни, общата им страст към социалните мрежи и създаването на съдържание ги прави популярни и като инфлуенсъри.

Снимка: https://www.instagram.com

В края на 2024 г. двамата привлякоха вниманието и с романтичен момент от почивката си в Шри Ланка. Тогава Венелин Кондаков подари на любимата си впечатляващ диамантен пръстен от Tiffany & Co., след като преди това публично бе споделял, че съжалява, че е пропуснал възможността да ѝ предложи брак по време на тяхно пътуване до Бора Бора. Самата Ина тогава написа кратко, но красноречиво: „Моето завинаги“.