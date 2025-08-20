Остин Бътлър продължава да бъде „тормозен“ на червения килим - не от фенове, журналисти или папараци, а от насекоми, които вече за два пъти жужат около звездата от „Елвис“ по време на изявите му на червения килим.

На гала премиерата във Великобритания на новия му филм Caught Stealing Бътлър позира за снимки заедно с колежката си Зоуи Кравиц и режисьора Дарън Аронофски, когато към компанията им се присъединява… пчела.

Насекомото започва да кръжи около лицата на звездите, докато те позират за снимки пред стената на събитието, а Бътлър е заснет как внимателно държи под око пчелата, която не бърза да си тръгне. В един момент тя изглежда, че отлита нанякъде, но бързо се връща.

„Върна се“, казва Кравиц, докато се опитва да отпрати пчелата от лицето си. Накрая актрисата напуска червения килим, след като пчелата буквално влетява към лицето й.

Бътлър е заснет да се смее и шегува със ситуацията – само три месеца след като същото му се случи по време на появата на друг червен килим.

През май, на премиерата на филма Eddington на кинофестивала в Кан, Бътлър и колегите му Ема Стоун, Педро Паскал и Ари Астър бяха прекъснати от друга пчела по време на преминаването си на прочутия червен килим във френския град.

Стоун първа забеляза пчелата около главата си и инстинктивно отскочи назад, а Паскал и Бътлър веднага разбраха какво се случва.

Двамата опитаха да помогнат – Паскал се опита да я изгони с ръка, докато Бътлър бе видян да я пъди с ръка.

Бътлър си припомни за комичния момент от Кан в скорошно интервю в Късното шоу на Джими Фалън.

„Стоун каза: Пчела, пчела, пчела… И когато погледнах – наистина имаше пчела“, разказа той. А после Педро започна да се смее, а аз – да я пъдя във въздуха. Това беше реакцията ми… Не исках да нараня пчелата, но изглеждаше все едно се опитвам да я изпъдя с ръка.“

