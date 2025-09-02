Както бе прогнозирано, на 1 септември, коронална масова вълна удари магнитното поле на Земята. Ударът бе рязък и силен, със слънчеви ветрове по-бързи от 600 км/с (1,3 милиона мили в час) – а резултатът от това е силна геомагнитна буря, чието въздействие е от категория G3.

„G“ е обозначение за геомагнитна буря (от англ. geomagnetic storm), а числото след него, вариращо 1 от 5, показва силата на явлението.

Настоящият месец септември се очертава като един от най-активните за последните няколко години по отношение на магнитните бури. Земята е в пиковата фаза на 25-ия слънчев цикъл, което означава по-чести и по-силни смущения в магнитното поле.

Какво представляват магнитните бури

Това са естествени явления, които възникват, когато слънчевият вятър — поток от заредени частици, изхвърлени от слънцето, взаимодейства със земното магнитно поле. Това взаимодействие води до временни смущения в магнитосферата на Земята.

Образуват се при:

Слънчево изригване (соларен взрив) - слънцето изхвърля огромно количество енергия и заредени частици при явления като коронални изригвания

слънцето изхвърля огромно количество енергия и заредени частици при явления като коронални изригвания Слънчев вятър - тези частици пътуват към Земята със скорост от стотици до хиляди километри в секунда

тези частици пътуват към Земята със скорост от стотици до хиляди километри в секунда Взаимодействие с магнитното поле - когато достигнат Земята, те взаимодействат с магнитното ѝ поле и предизвикват магнитни смущения

Снимка: iStock

Кога през септември ще има магнитни бури

Очакват се пет основни периода на засилена активност:

1-2 септември – G2-G3, с възможност за G4

– G2-G3, с възможност за G4 3 и 7 септември - G2-G3, по-близо до умерена/средна

- G2-G3, по-близо до умерена/средна 14 и 17 септември - възможно високо ниво

- възможно високо ниво 26 септември – умерени до силни бури

– умерени до силни бури 29-30 – възможни активни дни

Тази прогнози не са окончателни и могат да варират в различните дни.

Как влияят магнитните бури

Подобни явления могат да окажат влияние върху човешкото здраве и психофизическото състояние, особено при по-чувствителни хора. Това влияние не е директно и не засяга всички по един и същи начин, но има документирани наблюдения и оплаквания, които съвпадат с периоди на силна геомагнитна активност.

Физически симптоми - главоболие, отпадналост, сърдечни оплаквания, безсъние, болки в ставите, завишена чувствителност към шум и светлина

главоболие, отпадналост, сърдечни оплаквания, безсъние, болки в ставите, завишена чувствителност към шум и светлина Психо-емоционални - тревожност, трудна концентрация, депресивни състояния, чувство за обърканост

- тревожност, трудна концентрация, депресивни състояния, чувство за обърканост По-висок риск при хора със заболявания като: сърдечно-съдови, неврологични разстройства, високо кръвно налягане, хронична депресия и умора

Още за магнитните бури - вижте във видеото:



