Награди за създатели на дигитално съдържание THE #AWARDS се завръща с гръм, трясък и готовност отново да бъдат отличени най-горещите имена зад единиците и нулите.

Жури от изявени професионалисти в света на PR практиките, социалните мрежи, маркетинга и шоубизнеса ще оценява всички номинирани, а публиката също има възможност да се включи в избора чрез онлайн вот на contentcreators.graziaonline.bg. Може да подкрепите своите фаворити до 27 септември, а големите фаворити ще станат ясни на 29 септември.

Ексклузивен медиен партньор на събитието е bTV, а всички интересни подробности около церемонията може да следите в Instagram на @thehashtagawards_bg.

Прекрасната Прея от "Шоуто на Николаос Цитиридис" е един от фаворитите в категория TIKTOK. А още и Еляса, Денислав Димчев и Сандев и Стела. Те има стотици хиляди последователи, милиони харесвания и винаги нещо, което да разкажат или с което да ни разсмеят.

Категория BEAUTY, традиционно събира имената на креативните визионери, които създават истински шедьоври по своите лица, но и по тези на почитателите и последователите си. Тази година номинации в нея получават Адриан Бютиджи, Анастасия Захарова, Гергана Пащрапанска и Росина Георгиева.

Ася Зарева, Мартина Сергиева, Наталия Досева и Филипа Михайлова са IT момичетата в категория BREAKTHROUGH OF THE YEAR. Неподправената естетика на всяка от тях кара броят на почитателите им онлайн да расте, а коя ще прибере вкъщи престижната статуетка за "дебют" - тепърва предстои да разберем.

Когато си избрал светлината на прожекторите за свой естествен хабитат, присъствието в социалните мрежи е неразделна част от работата ти. Попитайте Весела Бабинова, Папи Ханс, Николета Лозанова и Евелин Костова - номинираните в категория CELEBRITY, които могат да се похвалят с успешна кариера, но и с хиляди почитатели в интернет пространството.

Отваряйки Instagram, искаме да виждаме повече постове, които носят Fashion Week вибрации и поне толкова стилно вдъхновение, колкото откриваме в акаунтите на Борислава Секова, Даниела Йорданова, Елица Бехар-Михайлов и Йордан Петков. Тазгодишната надпревара в категория FASHION със сигурност ще бъде оспорвана.

Четирите супер вдъхновяващи дами в категория FOOD, винаги имат идея за нещо ново, различно и адски вкусно, което да пробваме в кухнята. Те са Вероника Георгиева, Даниела Ламбова, Жанина Митанкина и Люси Евтимова и вече очакват вашия глас на contentcreators.graziaonline.bg.

Понеже не само работата, но и вътрешният ни свят се занимава с различните представи за LIFESTYLE, смеем да твърдим, че номинираните тук са вдъхновяващи. Без значение дали обожавате хумора на Мила Михова, безпогрешната естетика на Звезделина Цолова, семейната идилия в профила на Наум Шопов или вълнуващата гледна точка на Евгения Джаферович.

Знаем добре, че майките са водеща сила в интернет пространството и някои от най-верните последователи са именно в техните акаунти. Когато говорим за тези на Милена от My Box of Beauty, Ивелина от Frichic, Ипек Иванова и Радостина Гайдарова, твърдението със сигурност не звучи изненадващо. Затова и присъствието им в категория MAMA е повече от логично.

Не питаме дали обичате да слушате, защото ако отговорът е "ДА", със сигурност ще оцените фаворитите в PODCAST. Там може да подарите гласа си на Изабел Овчарова и "Easy Talks with Izi", "Комеди Клуб Подкаст", "Най-великия Подкаст" с автор Любо Жечев или "Свободно падане" на Лили Гелева. А след това ги чуйте.

