На Великден православните християни отбелязват едно от най-светлите и значими събития в годината – Възкресението на Исус Христос. Това е време на дълбока вяра, смирение и духовно обновление.

Подготовката започва още със Страстната седмица, когато вярващите постят, посещават църковни служби и се настройват за великото събитие. В нощта срещу празника храмовете се изпълват с хора, които с запалени свещи посрещат благата вест „Христос воскресе!“ – думи, които носят надежда и радост.

И макар и сериозен по своята същност, Великден не е лишен от весели моменти. Които могат да се случат дори по време на тържествената служба, в самата църква. А най-любопитно е, че понякога инициатори на забавните случки са самите свещени лица.

Ето няколко примера от тазгодишния празник.

Бързият свещеник

В православен храм в Кипър един свещеник пресъздава вълнението на жените, които тичат, за да съобщят на всички за възкресението на Исус Христос. Това е част от службата за възкресение в кипърската православна църква, която обикновено се извършва в събота сутринта преди Великден.

Когато се „престараеш“

В Русия, подобно на останалите православни страни, сред които и България, Великден се отбелязва на днешния 12 април (неделя). Понякога, свещеникът може символично да поръси с вода хората, събрали се в църквата – нещо, което не е задължителен църковен ритуал, а по-скоро местна традиция. В случая обаче, свещеникът буквално се „престарава“.

Ангелогласният свещеник

Архимандрит Никодимос е млад гръцки православен свещеник, известен със своите изпълнения, преподаване и дирижиране на византийска музика. На тазгодишият Великден, той не пропуска да демонстрира в храма своя талант.

Кадри от посрещането на Великден в България - в Бачковския манастир:

