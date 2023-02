Рита Ора с гордост показа сватбения си пръстен, изработен от злато и смарагд. Тя направи това при гостуването си във „Вечерното шоу на Джими Фалън“.

Само преди няколко дни, на 27 януари, певицата изненада всички, като обяви, че „вече не е на пазара“, тъй като се е омъжила за 47-годишния режисьор и продуцент Тайка Уайтити.

„Досега не съм показвала пръстена, но понеже те обичам и те чувствам като част от нашата връзка, все пак те гледаме всяка вечер, ето го!“ – каза 32-годишната певица на Джими Фалън, когато той я поздрави за сватбата.

Снимка: Getty Images

След това Рита Ора се пошегува, че „може и да е помогнала“ при избора на бижуто.

Снимка: THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON

„Човек най-добре знае какво харесва, а и аз наистина искам мъжът ми да се чувства добре, че е направил правилния избор. Така че може и да съм го завела до магазина и да съм посочила кой пръстен искам“ – сподели певицата.

Тя гостува в шоуто, за да промотира новата си песен "You Only Love Me".

През декември 2020 г. британската певица от албански произход засне в България клипа си „Bang“. Повече по темата вижте тук: