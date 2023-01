След месеци на слухове и спекулации певицата Рита Ора най-накрая потвърди новината, че се е омъжила за приятеля си - филмовият режисьор Тайка Уайтити по-рано тази година.

Гостувайки в предаването Heart Radio Breakfast, където промотира последния си сингъл "You Only Love Me", 32-годишната Ора определи годежа си като "перфектен", описвайки сватбата си с Тайка като "специален ден".

Снимка: Getty Images

"Да [омъжена съм]", заяви тя, докато разговаряше с водещите Джейми Текстън и Аманда Холдън.

"Официално съм извън пазара, хора. Избрах да го запазя по-особено и да го държа в тайна, но с новия си видеоклип се заигравам с това, което можеше да бъде", допълва тя.

Снимка: Getty Images

"Когато се появиха слуховете дали сме заедно - исках да се заиграя с това", признава още изпълнителката на "Let You Love Me", пише още БГНЕС. "Исках да направя сватба, която не върви по план... това не означава, че това всъщност се е случило."

"Беше хубаво и перфектно. Хубаво е понякога да запазвам някои неща само за себе си. Беше хубаво и сладко... Съжалявам, че не е толкова публично, но някой ден ще организирам голямо парти".