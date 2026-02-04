Семейството на популярния рапър Снуп Дог скърби за загубата на 10-месечната му внучка, Коди. Бебето е починало съвсем наскоро, 26 януари - само 20 дни след като най-накрая се завърна у дома от дълъг престой в отделението за интензивно лечение на новородени. Опустошителната новина беше споделена за първи път от дъщерята на Снуп и майка на малката Коди, Кори Бродус, в емоционална публикация в Instagram, публикувана няколко дни след трагедията.

Под черно-бялата снимка на себе си, където люлее Коди, Кори написа: „В понеделник загубих любовта на живота си. Моята Коди“.

Краткият живот на Коди е белязан както от постоянна борба. Родена три месеца преждевременно през февруари 2025 г. - само в 25-та гестационна седмица - тя се появява на бял свят чрез спешно цезарово сечение, след като Кори развива HELLP синдром, тежко и потенциално животозастрашаващо усложнение на бременността. Този синдром е сериозно нарушение на кръвното налягане, което може да застраши както майката, така и детето. Бременността на Кори вече е била определена като високорискова, факт, който тя обсъжда в интервю за E! News през декември 2024 г.: „Лекарите бяха много загрижени за мен и бебето, но Бог е на моя страна.“

Изпитанието на семейството беше утежнено от собствените здравословни проблеми на Кори. Диагностицирана с лупус на шестгодишна възраст, тя е претърпяла тежък инсулт в началото на 2024 г., преживяване, което по-късно тя описа в трейлър за трисерийния специален филм „Бащинството на Снуп Дог: Историята на Кори и Уейн“.

След 10 месеца в болницата, семейство Бродус най-накрая получи новината, на която отдавна се надяваше. На 6 януари 2026 г. Кори радостно обяви в Instagram: „Тя е вкъщи. Благодаря ви за всяка молитва, всяко съобщение, всяка частица любов. Бог чу всички.“ Публикацията, придружена от снимка на Кори, която гушка Коди в леглото, беше посрещната с изблик на подкрепа и облекчение от приятели, семейство и фенове.

За съжаление, радостта на семейството беше краткотрайна. Едва три седмици след завръщането си у дома, Коди почина. Годеникът на Кори, Уейн Дюс също изрази мъката си в социалните мрежи, пишейки: „Бях най-тъжен, откакто ме напусна, Коди. Но знам, че си в мир. Татко винаги ще те обича. Бебето ми.“

Снуп Дог също сподели семейна снимка в Instagram в същия ден, в който Кори обяви смъртта на Коди, използвайки само емоджита. Въпреки че не включи писмено съобщение, фенове и последователи изпълниха секцията за коментари със съболезнования и молитви за семейство Бродус, както съобщава Billboard.

Снимка: Getty Images/Instagram

Рап изпълнителят е горд дядо на седем внуци, като се е сблъсквал със загуби и преди - внукът му Кай почина 10 дни след раждането през 2019 г.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER