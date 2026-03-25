Израсналите корени са назрял и болезнен въпрос за всяка жена, която има бели или сиви коси и се опитва да ги прикрива. Поддръжката следва да се случва на няколко седмици. В противен случай положението става „изглеждам с 10 години по-стара“. Една снимка на Сара Джесика Паркър, която на 25 март отбелязва рожден ден, ни накара да се замислим дошла ли е модата на сивите коси.

Актрисата беше уловена от папараци да кара велосипед под наем в Ню Йорк заедно със съпруга си Матю Бродерик през 2019. Но от онази шокозна Кари от "Сексът и градът" нямаше и помен тогава.

И познайте – корените й бяха израснали. Нас лично тази визия на Сара ни кара да си мислим едно - увереността, усмивката и духовитостта, която актрисата демонстрира, ни показват, че външният вид не е всичко, когато си в хармония със себе си.

Обърнете внимание на още един детайл от визията на звездата от „Сексът и градът“, която днес навършва 61 години. Тя кара колело и е облечена с дънки и блуза. Повечето хора биха добавили удобни маратонки за спорт, но Сара е с обувки на ток и то от своята собствена марка, която излезе на пазара през 2014 г.

Само няколко дни след това Паркър се появи в пълния си блясък за телевизионно участие – с боядисана коса, разбира се.

А сега ви представяме няколко дами от Холивуд, които са взели решение да носят и показват с гордост белите си коси.

Хелън Мирън от дълго време не се боядисва и е оставила естествения цвят на косата си.

Актрисата Кармен Дел'Орефис също харесва своята бяла коса. До 2012 година тя е най-възрастният модел, който все още дефилира на подиума. На 15 години се появява на корицата на Vogue и от тогава не е спирала да се занимава с мода.

Сивите коси изглеждаха като изключително подходящо и на място като модно допълнение при покойната вече актриса Даян Кийтън.

Актрисата Сиси Спейсик оставя природата да прошари косата й по нейна преценка.

Късата коса в съчетание с естествен прошарен оттенък е запазена марка на Джейми Лий Къртис от доста време насам.

И Глен Клоуз е в отбора на дамите, горди притежателки на прошарени коси.

Поойната вече модна икона Айрис Апфел нямаше да бъде това, което е, без белите си коси. Тя беше супер атрактивна с аксесоарите и цветовете, които съчетаваше, но косата си оставяше натурална като цвят.