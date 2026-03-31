Канадската певица Селин Дион обяви, че ще се завърне на сцената през есента с десет концерта в Париж, предадоха Reuters и AFP. Изпълнителката сподели новината навръх рождения си ден - 30 март. Изявите ѝ са планирани за септември и октомври.

Съобщението беше предшествано от рекламна кампания по улиците на Париж, която подхрани спекулациите, че френскоговорящата канадска звезда, най-известна с баладите си, ще направи своето сценично завръщане във френската столица.

„Тази година ще получа най-хубавия подарък в живота си. Ще имам възможността да дойда да ви видя и да пея отново за вас... в Париж, като началото ще е тази есен, през септември“, каза Дион, която навърши 58 години в понеделник, пред френската телевизия „Франс 2".

Новината беше обявена и със светлинно шоу на Айфеловата кула. Предварителната продажба на билети ще започне на 7 април, а общата – на 10 април, отбелязва Reuters.

Изпълнителката придоби световна слава в края на 90-те години с My Heart Will Go On – песента от саундтрака на блокбъстъра „Титаник“, припомнят от информационната агенция.

През 2022 г. тя преустанови кариерата си по медицински причини, като тогава заяви, че е диагностицирана с рядко неврологично заболяване, известно като Синдром на скования човек, което причинява тежки мускулни спазми. Това я остави неспособна да пее. Диагнозата я накара да отложи, а след това и да отмени световното си турне Courage.

Като една от най-добре печелещите изпълнителки в света за всички времена, съчетавайки приходи от продажби на албуми и концерти, Селин Дион изнесе две поредици от концерти в Лас Вегас – от 2003 до 2007 г. и от 2011 до 2019 г. По това време се смяташе, че това са най-печелившите концерти в историята, припомнят от Reuters.

Тя направи първото си завръщане на сцената след две години мълчание по време на церемонията за откриването на Олимпийските игри през 2024 г. в Париж, като представи версия на песента Hymne a l'amour на Едит Пиаф.

Изпълнението й тогава предизвика спекулации, че един ден тя може да се завърне на големите световни сцени.