На 24 юни рожден ден празнуват две ярки личности от света на спорта и музиката – футболната легенда Лионел Меси и обичаната българска певица Петя Буюклиева.

Петя Буюклиева

На 24 юни рожден ден празнува една от най-разпознаваемите български поп изпълнителки – Петя Буюклиева, която днес навършва 66 години.

Родена през 1960 г. в Асеновград, тя се превръща в едно от емблематичните имена на българската музикална сцена. През годините печели редица награди и създава песни, които остават в сърцата на няколко поколения българи.

Буюклиева е известна със своя мощен глас, сценично присъствие и неподражаем темперамент. Освен като певица, тя често впечатлява публиката с чувството си за хумор и откровеността, с която говори за живота, семейството и кариерата си.

И до днес изпълнителката продължава да бъде активна на сцената и да участва в различни телевизионни и музикални проекти.

Лионел Меси

На днешния ден през 1987 г. в Росарио, Аржентина, е роден Лионел Меси – един от най-великите футболисти в историята на играта.

Кариерата му е изпълнена с рекорди и отличия. След повече от две десетилетия на върха на световния футбол, Меси е носител на множество индивидуални награди, сред които рекорден брой „Златни топки“. През 2022 г. той сбъдна най-голямата си мечта, като изведе Аржентина до световната титла в Катар.

Освен с успехите си на терена, Меси е известен и с отдадеността си към семейството. Той и съпругата му Антонела Рокуцо са заедно още от детските си години и имат трима синове – Тиаго, Матео и Чиро.

Снимка: instagram/antonelaroccuzzo

Днес аржентинецът продължава да радва футболните фенове като част от отбора на Интер Маями, а името му остава символ на талант, постоянство и спортно величие.