На 22 юни рожден ден празнува една от най-големите легенди в историята на киното – Мерил Стрийп. Носителката на три награди „Оскар“ навършва 77 години.

През повече от пет десетилетия на големия екран Мерил Стрийп се утвърждава като една от най-уважаваните и талантливи актриси в света. Сред най-запомнящите се филми с нейно участие са „Крамър срещу Крамър“, „Изборът на Софи“, „Дяволът носи Прада“, „Джули и Джулия“, „Желязната лейди“ и „Малки жени“.

Тя държи рекорда за най-много номинации за „Оскар“ сред актьорите – общо 21!

През годините Стрийп печели три статуетки на Американската филмова академия – за „Крамър срещу Крамър“, „Изборът на Софи“ и „Желязната лейди“, в която се превъплъщава в бившия британски премиер Маргарет Тачър.

Освен с впечатляващата си кариера, актрисата е известна и с активната си обществена позиция по теми като равенството между половете, правата на жените и достъпа до образование.

Днес Мерил Стрийп остава символ на талант, професионализъм и отдаденост към киното, а името ѝ продължава да бъде еталон за актьорско майсторство в Холивуд.