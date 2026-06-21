На 21 юни рожден ден празнуват двама от най-разпознаваемите представители на световния шоубизнес – актьорът Крис Прат и певицата Лана Дел Рей.

На днешния ден Крис Прат навършва 47 години. Американският актьор става известен с ролите си в сериалите „Паркове и отдих“ и „Ориндж Каунти“, а по-късно се превръща в една от най-големите екшън звезди на Холивуд. Сред най-популярните му филми са „Пазители на галактиката“, „Джурасик свят“ и „Пътниците“.

През последните години Прат често попада в светлината на прожекторите и заради брака си с Катрин Шварценегер – дъщерята на Арнолд Шварценегер.

Певицата и автор на песни Лана Дел Рей днес навършва 41 години. Родена с името Елизабет Грант, тя се превръща в световна сензация с хита „Video Games“ през 2011 г. Следват успешни албуми като „Born to Die“, „Ultraviolence“, „Norman F***ing Rockwell!“ и „Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd“.

Снимка: Getty Images

Известна със своя меланхоличен стил и кинематографично звучене, Лана Дел Рей е сред най-влиятелните изпълнителки на своето поколение.