На 16 юли рожден ден празнуват две популярни личности от различни краища на света – българският модел и телевизионна личност Ивайла Бакалова и американският актьор, комик и продуцент Уил Феръл. И двамата оставят своя отпечатък в сферите, в които се развиват – модата, телевизията и киното.

Ивайла Бакалова е родена през 1981 г. във Варна. Тя става едно от най-разпознаваемите лица на българския моден свят, след като печели титлата „Мис България – Вселена 2001“ и представя страната ни на международния конкурс „Мис Вселена“.

След успеха си в конкурсите за красота Ивайла продължава развитието си като модел и публична личност. Завършва френска езикова гимназия, а по-късно изучава „Маркетинг и реклама“. През годините се насочва и към предприемачество, като създава собствена продуцентска компания.

Снимка: Instagram

Публиката я познава и от телевизионни участия, сред които е и появата ѝ във VIP формати. Със своя стил и присъствие тя остава сред най-популярните български лица от началото на 2000-те години.

Уил Феръл е роден през в Ървайн, Калифорния, САЩ. Той е актьор, комик, сценарист и продуцент, известен със своя характерен комедиен стил и десетки роли в киното и телевизията.

Големият му пробив идва като част от екипа на култовото комедийно предаване „Saturday Night Live“, където участва между 1995 и 2002 г. След това се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на американската комедия с филми като „Елф“ („Elf“), „Телеводещият“ („Anchorman“), „Полубратя“ („Step Brothers“) и „Нощ в музея“.

Снимка: Getty Images

През кариерата си Феръл получава множество признания, сред които награди „Еми“, а през 2011 г. е удостоен с престижния Mark Twain Prize for American Humor за приноса си към комедията. През 2015 г. получава и звезда на Алеята на славата в Холивуд.