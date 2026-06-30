Ивайла Бакалова разтревожи истински почитателите си, след като в последните часове разкри в социалните мрежи, че е претърпяла спешна операция. Бившата "Мис България" публикува емоционално видео от болничната стая, чрез сподели, че е преминала през сериозно изпитание.

В публикацията си Ивайла не разкрива каква е причината за хирургичната намеса и не уточнява какво точно се е случило. На поредицата от кадри се вижда единствено как лежи в болничното легло, с абокат на ръката си.

Все пак тя уточнява, че вече се възстановява след интервенцията, а най-силното послание в думите ѝ е благодарността към медицинския екип, помогнал ѝ в трудния момент.

„Понякога животът ни поставя пред изпитания, които ни напомнят колко крехко и безценно е всичко, което приемаме за даденост“, споделя тя, като благодари специално на лекарите от Военномедицинска академия в София, които са се погрижили за нея. По думите ѝ именно тяхната бърза реакция и професионализъм са ѝ дали „още един шанс да бъде тук“.

Ивайла не пропуска да направи и своеобразна лична равносметка. „След подобен момент човек започва да гледа по различен начин на света. Осъзнава колко е важно да бъде здрав, да се събужда всяка сутрин, да прегръща любимите си хора и да цени всеки миг, който животът му подарява.“

Новината предизвика вълна от съпричастност в социалните мрежи. Под публикацията на Бакалова се появиха десетки коментари с пожелания за бързо възстановяване, а нейни приятели, колеги и почитатели ѝ изпратиха думи на подкрепа.

Снимка: instagram.com/ivailabakalova

Засега Ивайла Бакалова предпочита да запази в тайна подробностите около здравословния проблем. Феновете ѝ обаче се надяват скоро тя да се почувства напълно добре и сама да разкаже повече за преживяното.

Животът на Ивайла Бакалова всъщност винаги е бил турбулентен и изпълнен с много динамика - тя става "Мис България" едва на 19 години и успява да изгради успешна кариера на модел. Известна е и с шумните връзки с мъжете до себе си. Майка е на две дъщери – Рая и Вяра, които имат разлика от 20 години.

Ивайла посрещна малката си дъщеря през 2022 г. „Едно дете, чакано с толкова търпение, надежда и любов, Вяра е благословия. Тя е нашето доказателство, че когато не спираш да вярваш, най-красивите неща се случват“, сподели самата Бакалова преди време.

Малката Вяра е плод на любовта на Ивайла с бизнесмена Веселин Денков. Пътят до малката Вяра е дълъг и се случва чрез инвитро процедура в Турция от първия път. Първоначално бебетата били две, но заради синдрома на изчезващия близнак останал само единият ембрион.

Какво е споделяла Ивайла пред камерите на bTV - вижте в любопитното видео:

