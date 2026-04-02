Рапърката Меган Дъ Стелиън е била откарана в болница по време на представлението на мюзикъла „Мулен Руж!“ в Ню Йорк на 31 март вечерта, потвърди неин представител.

„Меган започна да се чувства много зле и незабавно беше откарана в местна болница, където в момента се изследват симптомите ѝ. Ще споделим допълнителна информация, веднага щом разполагаме с повече данни“, заяви говорителят пред американските медии.

31-годишната изпълнителка играе ролята на Зидлер – ексцентричната водеща на шоуто – с което отбелязва дългоочаквания си дебют на Бродуей. Нейният фризьор, Келон Дерик, написа в социалната мрежа X: „Всички да се помолим за Меган, всички сме в болницата“.

Меган Дъ Стелиън, чието истинско име е Меган Пийт, ще играе ролята на Зидлер до 17 май, се посочва на уебсайта на „Мулен Руж“. Преди премиерата си тя изрази ентусиазъм от това, че за кратко ще замени концертите с театрални представления, съобщи Би Би Си.

„Хора, аз съм на Бродуей“, написа тя в социалните мрежи след първото си представление на 24 март.

Меган Дъ Стелиън е най-известна с хитове като „Savage“, „WAP“ и „Body“. През 2021 г. тя спечели три награди „Грами“ за най-добра рап песен, най-добър нов изпълнител и най-добро рап изпълнение. На следващата година беше номинирана за албум на годината.

Ролята на Харолд Зидлър за първи път беше изиграна от Дани Бърщайн в оригиналния състав на „Мулен Руж“, за което той спечели престижната награда „Тони“ през 2020 г. По-наскоро известният драг артист Bob the Drag Queen игра Зидлър в мюзикъла в продължение на осем седмици в началото на тази година.