На 97 години си отиде иконата на поп музиката в България - Маргрет Николова! С нея към безкрая полита и една цяла музикална ера, която никога няма да забравим. Сърцата на нейните верни фенове са сломени, но следата, която оставя след себе си талантливата певица - вечна.

По пътя към музиката

Маргрет Николова е родена на 10 октомври 1928 година в София. Завършва Държавното музикално училище през 1951-а със специалностите "пиано" и "пеене". Солистка е на художествения ансамбъл "Лиляна Димитрова" при ЦК на РМС през 1945-1948.

През 1960 г. постъпва в смесения хор на Българското национално радио, а от 1963-а до 1977-а е солистка на Армейския естраден състав към Театъра на народната армия. Носител е на ордените "Червено знаме" и "Кирил и Методий" II степен. Концертната й дейност продължава точно 70 години с над 7500 концерта и гастроли в Русия, Полша, Иран, Финландия, Унгария, Сърбия, Чехия, Германия, Куба, Алжир, Англия и Австрия.

На фестивала в Сопот през 1964-а печели трета награда. През 1969-а дуетната й песен с Петър Петров "Любили сме, любили" (музика Атанас Бояджиев, текст Богомил Гудев) е обявена за "Мелодия на годината". През същата година в дует с Кирил Семов печелят голямата награда на "Златният Орфей" за българска песен за "Сън сънувах" (музика Атанас Бояджиев, текст Богомил Гудев).

"С песен в живота"

Ярката звезда на българската естрада изгрява на сцената със старите градски шлагери и руските романси. Прави дуети с Николай Любенов, Петър Петров, Кирил Семов, Петър Чернев, Георги Кордов. Член е на журито от основаването на фестивала "Златен кестен" в Петрич и председател на журито на "Под липите" в Стара Загора. Тя е на 72 години, когато прекратява певческата си кариера. Съпругът й Петър Николов приживе издава "С песен в живота" - книга за Маргрет.

Най-известните песни от репертоара й са "Любовта на юнгата" по стихове на Ваня Петкова, "Пролет моя", "Птици мои", "Песен за майката", "Целуни ме", "Твоята китара", "Ропотамо", както и дуетните "Сън сънувах" (с Кирил Семов), "Любили сме, любили" (с Петър Петров), "Малка къща сред полето" (с Георги Кордов) и "Альоша" (с Георги Кордов). За нея Зорница Попова създава музиката към песента "Да бъдеш жена" по текст на Блага Димитрова. За Маргрет творят мелодии Тончо Русев, Йосиф Цанков, Светозар Русинов, Ангел Заберски, Петър Ступел.