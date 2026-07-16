Линдзи Вон разкри, че възстановяването ѝ след тежкия инцидент на Зимните олимпийски игри през 2026 г. продължава и пет месеца по-късно. Легендарната ски звезда призна, че все още изпитва сериозни затруднения при ходене, а глезенът ѝ не е напълно зараснал. 41-годишната Вон говори откровено за състоянието си по време на наградите ESPY в Ню Йорк.

„Процесът е много бавен. Минаха пет месеца, откакто можех да тренирам във фитнеса по някакъв по-смислен начин. Дори ходенето все още е много трудно за мен. Глезенът ми все още е счупен“, сподели тя.

Състоянието й обаче по никакъв начин не й попречи да изглежда зашеметяващо по време на наградите ESPY в Ню Йорк. 41-годишната Вон блестеше в красива рокля с пайети с дължина до земята, която имаше интересен акцент в горната част – единият ръкав липсваше.

Снимка: Getty Images/Instagram

Тежкият инцидент на Игрите

Паданието се случи на 8 февруари по време на финала в спускането при жените на Олимпиадата в Кортина д’Ампецо. Само 13 секунди след старта Вон загуби контрол и се преобърна във въздуха.

Тя беше обездвижена на място и транспортирана с хеликоптер до болница. След инцидента стана ясно, че е получила сложна фрактура на пищяла и разкъсване на предната кръстна връзка.

Само седмица по-рано Вон беше съобщила, че е скъсала напълно същата връзка по време на старт за Световната купа.

Почти три месеца и половина без самостоятелно ходене

Вон призна, че дълго време е била в инвалидна количка, а след това се е придвижвала с патерици.

„Почти три месеца и половина не можех да ходя без чужда помощ. Когато най-накрая успях да направя това сама, се разчувствах много“, разказа тя.

Въпреки трудностите спортистката вече постепенно се връща към тренировките.

„Предстои ми още дълъг път“

По-рано тази седмица Вон публикува видео в социалните мрежи, в което показа различни етапи от петмесечното си възстановяване – от първите опити да се изправи до упражнения и клякания с медицинска топка.

„Знаех, че един ден ще стигна дотук, просто не знаех колко време ще ми отнеме. Минаха пет месеца, но най-накрая успях. Все още ме чака много дълъг път, но силата ми се връща – може би засега повече психически, отколкото физически, но и това не е лошо“, написа тя.

Снимка: Getty Images/Instagram

Въпреки травмите и болката Вон не спира да показва изключителната си жажда за живот. Легендата на ските дори беше на диво приключение в Африка и се появи на червения килим на Мет Гала 2026, като зашемети всички, стоейки здраво стъпила на двата си крака.

Вижте и видео от появата на скиорката на Мет Гала 2026: