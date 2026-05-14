Актрисата Линдзи Лоън отново зашемети всички с визията си - направи бляскава и запомняща се поява на събитието Disney Upfronts 2026 в Ню Йорк, демонстрирайки елегантност и стил, които бързо привлякоха вниманието на моднити критици, на медиите и на феновете.

39-годишната звезда избра впечатляваща рокля без презрамки от колекцията есен/зима 2025 на Ashi Studio. Дизайнът комбинира металически брокат, корсетно връзване и черни сатенени акценти, които подчертаваха силуета ѝ идеално. Роклята бе избор на известния моден стилист Andrew Mukamal. Визията беше допълнена с класически черни обувки с остър връх, минималистични бижута и естествен грим в нежни тонове. Русата коса на Лоън беше оформена на меки вълни с път по средата, което придаде още по-изискано излъчване на красавицата.

Магнетично завръщане

По време на подготовката за събитието актрисата сподели кадри в Инстаграм и загатна за предстоящия си проект „Count My Lies“, в който ще си партнира с Shailene Woodley и Kit Harington. Появата на Лоън предизвика и носталгичен момент за феновете на Disney, след като тя се срещна отново с Ann Walter, изиграла Чеси във филма The Parent Trap.

Двете се появиха заедно на червения килим почти три десетилетия след премиерата на култовата продукция. Модни издания определиха визията на Линдзи Лоън като едно от най-запомнящите се попадения в света на висшата мода на Disney Upfronts 2026, а мнозина отбелязаха, че актрисата успешно съчетава холивудски блясък с модерна елегантност.