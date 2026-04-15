Преди четири години инфлуенсърката Виктория Боня разряза чантата си на Chanel в знак на протест срещу оттеглянето на луксозната марка от Русия. А днес 46-годишната рускиня има нова „сметка за уреждане“ с президента Владимир Путин.

в Instagram Боня се обърна директно към кремълския лидер – и открито поиска той да премахне ограниченията за ползването на интернет.

Опозиционният на Кремъл медиен канал Meduza първи разказа историята. Според информацията Боня заявила: „Владимир Владимирович, хората се страхуват от вас. Но вие сте президент на нашата страна. Не мисля, че е редно да се страхуваме.“

От какво е породено недоволството на Виктория

В Русия все повече западни комуникационни услуги се блокират. Съвсем наскоро интернет беше спрян за дни в големи градове като Москва и Санкт Петербург. Това е продиктувано от желанието на Путин да контролира как и за какво хората комуникират – и сега се насочва и към VPN връзките и последната възможност за много руснаци да заобиколят цензурата и да се информират чрез приложения като WhatsApp, Telegram или Signal.

Това обаче започва да предизвиква ясна и силна критика от страна на руски граждани за първи път от дълго време. Според проучване на близкия до Кремъл социологически институт FOM, само 71% от руснаците имат доверие в президента – спад от пет процентни пункта и най-лошият резултат от 2019 г. насам.

И фактът, че хората вече не могат да говорят открито за проблемите в страната, вече тласка дори бивши поддръжници на Путин като Виктория Боня към протест. Макар самата инфлуенсърка да не е пряко засегната – тя живее в Монте Карло (Монако), последователите ѝ са предимно руснаци. Това означава, че цензурата ѝ коства последователи - и съответно пари.

Критика от безопасно разстояние

Въпреки това Боня подчертава, че за нея това е въпрос на принцип. „Хората са отчаяни“, казва тя. И допълва, че все по-често в Google се изписва въпросът: „Как да напусна Русия?“

В рамките на 16 часа пламенната реч събира над 607 000 харесвания. Но има и критики: „Искаш промяна в Русия, но същевременно казваш, че подкрепяш Путин“, пише един потребител. И наистина, Боня не е напълно ясна в отношението си към кремълския лидер. „Путин е силен политик, казва тя – но сега трябва да реши много проблеми. „Защото правителството служи на народа, а не обратното.“