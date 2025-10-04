На много места в България е обявен „код жълто“ за лошо време. Но на сцената на театър "Артвент" този код е свързан със смях и забава – тъй като сигнализира бурна комедия.

В „Код Жълто“ участват актрисите Аня Пенчева, Весела Бабинова, Екатерина Лазаревска и Анелия Луцинова. Режисьор е Яна Титова, а текстът е на сценаристката на редица български филми и сериали Теодора Маркова.

Какво става, когато четири жени се съберат на едно място - Елица Кънчева разговаря с всички замесени, за да разбере. Започва разговаря с Яна Титова, а първият въпрос е за кастинга. „Заесдно със Захари Бахаров, който е продуцент на постановката, и стигнахме до извода, че да съберем тези четири актриси на едно място, може да бъде една експлозивна комбинация. Защото те нямат нищо общо помежду си. И това наистина сработи“, споделя режисьора.

Следва среща и с четирите актриси, които са добре познати на българската публика. Но те самите, както се оказва, се познават слабо помежду си. „С Аня Пенчева се запознах сега“, казва откровено Анелия Луцинова, която познаваме като част от актьорския състав на забавното шоу „Комиците“.

Снимка: bTV

„Когато се запознах с тези прекрасни актриси, разбрах, че тук е моето място“, категорична е Аня Пенчева. „Може би не е в мой интерес да работя с толкова млади, красиви и талантливи момичета. Но, извън шегата, истината е, че аз се уча от тях, те ме вдъхновяват. И са много секси.“

„Аня пък има жестоко чувство за хумор“, бърза да добави още Анелия. „Много ни разсмива“.

Това потвърждава и Весела и която казва и, че е усетила, че с Аня са от „една порода“.

„Всъщност, много жени на едно място не е проблем, напротив – супер е“, допълва картинката Яна Титова. „Може би защото сме правилните жени на едно място.“

Буря в постановката, разбира се, има. Но тя е породена от емоции. В центъра на всичко е един мъж – откъдето произлиза целият хумор и забавните ситуации.

Как постановката разбива клишета и защо всяка жена може да се припознае в героините от пиесата - вижте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK