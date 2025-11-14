Тази събота обещава да бъде особена. От онези, в които сядате с чаша топъл чай, завивате се с мекото одеяло и оставяте телевизията да ви разкаже истории, които стигат право в сърцето. На 15 ноември от 17:00 ч. в „Животът по действителен случай“ една легенда ще отвори душата си – Васил Найденов.

Васил Найденов: между славата и самотата

Има признания, които идват тихо, като прошепнато „помниш ли“. Васил Найденов ще се върне във времето – кой е бил човекът, който го е отгледал, и дали някога е имало по-злоядо дете от него. С характерната си честност той ще разкаже за мрака в живота си – депресиите от края на 80-те, моментите, в които е пускал брада не за стил, а за да се скрие от света, и за онази певица, която буквално го е хванала за ръка и го е извадила от тъмното.

Ще чуем и за най-деликатните му семейни отношения… Какво е да срещнеш баща си, когато вече си пораснал? Когато детството е минало, а една празна стая в сърцето ти е стояла затворена твърде дълго? Певецът ще сподели и за своите малки радости – колекционерските му страсти – и за онази тиха самота, която понякога го посреща след бурните аплодисменти.

Не пропускайте тази събота – 15 ноември, 17:00 ч., bTV.

Истории, които ще ви разплачат, ще ви разсмеят и най-важното – ще ви напомнят, че промяната е възможна. Че всеки от нас носи светлина, дори когато е бил дълго в тъмното.

