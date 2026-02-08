Професор Светослав Овчаров е режисьор, сценарист, автор на книги и преподавател в НАТФИЗ. Той е гост в предаването „120 минути“ – за да представи своята гледна точка в новия си филм „Залог“, както и да даде отговор на актуалния въпрос на кого и на какво да вярваме днес – на разнопосочната публична информация, на институциите или на вътрешния си инстинкт.

„Това, на което ставаме свидетели, дори и само през последната седмица, показва, че никой освен живота не е по-голям „измислявач“. Най-парадоксалните неща ни предлага именно животът, такъв, какъвто е. А ако изкуството може да ги улови, това е добре. И ако може да имаме някаква поука, то е, че възвишеното и лудешкото вървят ръка за ръка, а наша задача е да отделим кое е ценното за нас“, казва режисьорът.

Снимка: bTV





„В България ние всички сме заложници на някого – или на Турция или на Русия, или на друга велика сила“ – така пък твърди Захари Бахаров, който влиза в ролята на големия български политик Стефан Стамболов във филма „Залог“.



За съжаление, такова е положението и 35 години, след като Светослав Овчаров написва сценария за филма. „Не съм си представял тогава, когато написах сценария, че България ще продължава да се върти в същата политическа орбита. Оказва сме, че и днес сме заложници на същите велики сили.“

И, все пак, има големи личности в нашата история – какъвто е Стефан Стамболов, човек, дръзнал да се изправи срещу големите сили и да запази суверенитета на страната ни.

Какво още сподели професор Светослав Овчаров за филма „Залог“, който излиза по кината в цялата страна на 20 февруари – гледайте във видеото:



